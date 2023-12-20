Найгірший будинок на вулиці завдяки новим хазяїнам змінився до невпізнання (фото)

Тепер оселя виглядає просто приголомшливо, наче зразковий проєкт з журналу про дизайн інтер’єрів.

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Нові власники перетворили старий й нікому не потрібний будинок, названий найгіршим на вулиці, у затишну оселю для всієї родини. Про цю історію вони розповіли у відео на своїй сторінці в TikTok.

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Кетрін та її партнер купили цей дім ще вісім років тому. До капітального ремонту приміщення було вкрай занедбаним й застарілим – з коричневими шафами, дешевими шпалерами, пошарпаними дверима, затертою підлогою та жалюгідним декором.

Тепер жінка похизувалась результатами трансформації, опублікувавши фото до та після ремонту в так званому "сучасному вікторіанському" стилі. За її словами, багато коштів довелось витратити на оновлення проводки та нову штукатурку, однак загальну вартість їй так і не вдалось підрахувати.

"Після довгої наполегливої роботи ми нарешті маємо будинок своєї мрії", – зазначила вона в описі.

Старий парадний вхід у будинок було замінено на більш стильний та сучасний. Замість килима вони постелили шикарну дерев’яну підлогу, а бильця на сходах пофарбували в елегантний чорний колір.

Вхідні двері будинку до ремонту Фото: tiktok//edwardian_vignette

Вітальня та спальні обшиті профілем та оздоблені модними меблями, а на кухні з’явились дизайнерські темно-сині шафи та спеціальне освітлення.

Тож з упевненістю можна сказати, що новий будинок Кетрін виглядає неймовірно, наче зразковий проєкт з журналу про дизайн інтер’єрів.

"Було важко, але, зрештою, воно того варте", – резюмує Кетрін.

Британка повністю змінила кухню. Фото до і після Фото: tiktok//edwardian_vignette Британка повністю змінила кухню. Фото до і після Фото: tiktok//edwardian_vignette

Її ролик у TikTok приголомшив глядачів, зібравши понад 321 тисячу переглядів та багато схвальних реакцій.

"Красуня! Чудова робота, ви повернули цей будинок до життя", "Надихаюсь, коли бачу таке", "Вау!", "Кухня моєї мрії", "Ого! Стільки неймовірних змін!", "Це як готові кімнати Ikea, мені подобається", – пишуть підписники жінки у коментарях.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про дизайнерку інтер’єрів Луїзу з Великої Британії, яка розповіла, як їй вдалося зробити з найгіршого будинку на вулиці затишний сімейний куточок. Зараз приміщення виглядає, наче зі сторінок модних журналів. Жінка показала на своїй сторінці в TikTok фотографії до, під час і після капітального ремонту.

Крім того, ми повідомляли про будинок із двома спальнями в штаті Мічиган (США), що здобув широку популярність після того, як його виставили на продаж лише за 1 долар. Останніми роками будинок пустував і за цей час будівля неабияк занепала. Нині в ньому практично нічого немає, крім кількох шаф і старої сантехніки.