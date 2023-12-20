Містян шокував різдвяний вертеп з Марією та Йосипом у непристойній позі (відео)

Користувачі мережі пишуть, що сміятися з подібного – огидно, аморальною та безвідповідально з релігійної точки зору.

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У мережі з’явилось курйозне відео зі зламаним різдвяним вертепом під час шквального вітру. Ролик на своїй сторінці у соціальній мережі Х (колишній Twitter) опублікувала користувачка Christian Nightmares.

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У кадрі можна побачити зламану вітром постать Діви Марії, що хитається нижче поясу перед Йосипом. Здається, ніби той кладе руку їй на голову. Водночас на задньому плані, наче зо сміху, гойдається і дриґає рукою Лускунчик.

Очевидець, який фільмував усе це зі свого автомобіля, почав реготати під романтичну музику, що лунала в салоні.

"До Різдва залишилося всього 7 днів", – зазначив він в описі.

Відео швидко зібрало 175 тисяч переглядів, безліч коментарів, вподобайок та репостів.

Різдвяний вертеп шокував містян Фото: twitter//ChristnNitemare

Користувачі мережі почали жартувати у коментарях. Дехто написав, що сміятися з подібного – огидно, аморальною та безвідповідально з релігійної точки зору.

"Все й досі незаймана?", "Ісус не один, хто прийде", "Вертеп на сучасний лад", "По-моєму, це бридко", "Я ще такого не бачила", "До чого докотився цей світ", "Хто про що думає", – пишуть юзери під роликом.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про матір Харлі Уолтон з Великої Британії, яка розсміялась, коли почула про роль її шестирічного сина Майло у різдвяному вертепі. Жінка записала діалог з дитиною на камеру свого телефону. Після публікації цей ролик завірусився у TikTok й наступного дня школяр прокинувся справжньою зіркою соцмереж.

Окрім того, ми розповідали про 33-річну Айні Сухайді з Лондона (Велика Британія), яка опублікувала в TikTok відео зі своєю реакцією на красеня-незнайомця. Її короткий ролик уже зібрав кілька мільйонів переглядів, тисячі коментарів та поширень.