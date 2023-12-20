"Неможливо сфотографувати": очевидців спантеличили таємничі фігури у небі (фото)

У мережі одні користувачі жартують, що це прибуття інопланетян, інші помічають схожість з летючим килимом.

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Загадкові барвисті форми з’явились перед заходом сонця у небі Единбурга, Лотіанса та Файфи, що у Шотландії. Очевидці почали публікувати відповідні фото у соціальних мережах й обговорювати, що це може бути. Про дивний випадок написали журналісти видання Edinburgh Live.

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Повідомляється, що загадкове атмосферне явище містяни спостерігали ввечері у вівторок, 19 грудня.

Експерти пояснюють, що так звані "перламутрові хмари" утворюються в нижній частині стратосфери над полярними регіонами, коли сонце сідає нижче горизонту. Оскільки хмари освітлюються знизу, то часто набувають яскравих кольорів. Переважно це трапляється у дуже холодну та суху погоду.

Втім, користувачі мережі висунули свої несподівані теорії. Дехто жартує, що це прибуття інопланетян, інші побачили схожість з летючим килимом.

"Единбург відвідують інопланетяни", "Моя донька також помітила цю дивовижну райдужну хмару. Прийшла зі школи й каже: "Що це в біса таке в небі?!", "Північне сяйво", "Це точно не хмари", "Летючий килим в небі?", "Кольори змінюються щосекунди, неможливо сфотографувати", "Такі хмари були над фондом Національного музею Шотландії в Грантоні", "Ми також бачили це у небі над Файфом", – пишуть юзери під знімками.

Таємничне атмосферне явище у Шотландії Фото: Alasdair Morton

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що небо в американському штаті несподівано стало двоколірним. З одного боку воно було червоно-жовтого відтінку, а з іншого — темно-сірого. Місцеві жителі порівнювали захід сонця зі збоєм програмного забезпечення, а деякі побачили в ньому красу природи.

Крім того, в США таємнича яскраво-зелена вогняна куля, яка в один момент осяяла все небо, налякала місцевих жителів. Вони думають, що це може бути пов'язано з НЛО.