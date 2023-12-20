Без пафосу та надмірностей: 103-річну різдвяну ялинку продали за 160 тисяч гривень

Ялинка з 25 гілками і шістьма міні-свічниками вважається однією з перших штучних різдвяних дерев масового виробництва.

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103-річна штучна різдвяна ялинка була продана на аукціоні у Великій Британії більш ніж за 4 000 доларів. Про це пише UPI.

За словами представників аукціонного дому Hansons, ялинку заввишки 2,5 фути (76 см), яку називають "найскромнішою різдвяною ялинкою у світі", продали за 4 296 доларів (160 тисяч гривень).

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Ялинку принесли в будинок сім'ї Дороті Грант, коли їй було 8 років 1920 року, і вона стала основним елементом її свят на все життя, аж до її смерті у віці 101 року.

Ялинка з 25 гілками, 12 ягодами і шістьма міні-свічниками вважається однією з перших штучних різдвяних ялинок масового виробництва і, найімовірніше, була куплена матір'ю Грант у магазині Woolworth's у Лондоні.

"Якою б простою вона не була, Дороті любила цю ялинку. Вона стала основним елементом сімейних свят на десятиліття. Він нагадує нам про те, що для того, щоб передати дух Різдва, не потрібні екстравагантність і надмірності. Для Дороті було достатньо мати ялинку", — сказав Чарльз Генсон, власник аукціонного дому Hansons Auctioneers, у пресрелізі.

84-річна Ширлі Голл, яка успадкувала ялинку Фото: Instagram

Ялинка перейшла до дочки Грант, 84-річної Ширлі Голл, яка живе недалеко від Лафборо, Англія.

"Продавчиня вирішила розлучитися з нею, щоб вшанувати пам'ять матері і забезпечити її збереження як скромного нагадування про життя в 1920-х роках. Попри руйнування, спричинені Першою світовою війною і пандемією іспанського грипу, у суспільстві знову спалахнув оптимізм", — каже Генсон.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка через дурну помилку "витратила" понад 2 млн гривень у ресторані. Вона просто хотіла показати в соцмережах фото зі своєю стравою. Жінка зробила знімок, у який випадково потрапив QR-код її столика.

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