Моторошні кадри: сильний вітер зніс літака зі злітно-посадкової смуги (відео)

Boeing 737 отримав пошкодження крила, тож запланований пасажирський рейс було скасовано для ремонту.

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В аргентинському аеропорту Aeroparque Jorge Newbery поблизу Буенос-Айреса шквальний вітер зніс пасажирського літака зі злітно-посадкової смуги. Моторошні кадри миттєво розлетілись інтернетом. Про деталі інциденту написало видання The Independent.

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На опублікованому відео можна побачити, як припаркований біля аеропорту Boeing 737 авіакомпанії Aerolíneas Argentinas спочатку обертається на злітно-посадковій смузі, а потім зачіплює крилом пересувні посадкові сходи.

Джамбо-джет внаслідок нещасного випадку отримав пошкодження крила, тому запланований рейс було скасовано для ремонту.

Повідомляється, що під час цього шторму в Аргентині загинули 14 людей і ще 14 постраждали. Негода завдала великої шкоди будівлям та спричинила збої в електропостачанні.

Літак Aerolíneas Argentinas потрапив у шторм Фото: колаж Фокус

Вітер зі швидкістю до 150 кілометрів на годину також спричинив обвал даху у спортивному комплексі Баїя-Бланка під час змагань з катання на ковзанах.

Президент Аргентини Хав'єр Мілеї прибув у цей регіон з кількома профільними міністрами, щоб скоординувати зусилля з надання допомоги усім постраждалим.

До слова, Aerolíneas Argentinas – найбільша в Аргентині та одна з провідних південноамериканських авіакомпаній-перевізників. Заснована у 1950 році. Штаб-квартира знаходиться у Буенос-Айресі. Станом на 2022 рік флот авіакомпанії складався з 76 літаків.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про пілота ірландської авіакомпанії Ryanair, який вимушено розвернув літак у повітрі й повернувся в аеропорт вильоту через двох "обкурених" пасажирів. Відразу після посадки чотири представники поліції піднялась на борт й провела обшуки. Вони вивели попідруки двох чоловіків.

Крім того, популярна американська авіакомпанія Southwest Airlines дозволила туристам із зайвою вагою отримати додаткове місце без доплат. Згідно з офіційною політикою, пасажири на борту літака, чиї габарити "виступають" за підлокітник, мають повне право зайняти й сусіднє сидіння.