Сучасне мистецтво: TikTok показав найбільш вірусні відео 2023 року (відео)

Соцмережа TikTok представила список найбільш вірусних відео 2023 року. Популярні ролики торкнулися найрізноманітніших сфер людської активності, серед них — танці, гумор, освіта, краса і спорт.

Related video

Соцмережа TikTok представила список найбільш вірусних відео 2023 року. Про це повідомляють у щорічному звіті платформи.

Ролики зібрали сотні мільйонів переглядів і задали тренди, яким слідували як світові знаменитості, так і звичайні люди.

Важливо

Сколихнула TikTok: блогерка показала найстрашніший макіяж (відео)

Соцмережа TikTok представила список найбільш вірусних відео 2023 року у своєму щорічному звіті. Популярні ролики торкнулися найрізноманітніших сфер людської діяльності, серед них — танці, гумор, освіта, краса і спорт.

Ось топ-5 найпопулярніших відео у США, а також кількість переглядів і вподобань кожного з них на момент публікації звіту.

Макіяж від @dollievision — 504,1 млн переглядів, 37,5 млн лайків

Багатьох глядачів може здивувати така велика кількість переглядів, дехто з них подумає, що це може бути незаслужено, проте запевняємо вас, що це не так. Дівчина має унікальний колір шкіри і дуже вміло справляється з нанесенням макіяжу. За тим як змінюється її зовнішність цікаво дивитися, а динамічність ролика ще більше приваблює глядача.

Світильник у вигляді Залізної людини від @justinflom — 418 млн переглядів, 26,2 млн лайків

Велика кількість роликів у TikTok присвячені жартам і танцям, пісням і різним обговоренням, тому особливо виділяється в цьому топі відео, що показує яким простим і красивим може бути сучасне мистецтво. Можливо навіть сама залізна людина оцінила б цей шедевр з гідністю.

Гігантський 9-місячний кіт @through.the.lleaves — 393,9 млн переглядів, 37,1 млн лайків

Багато людей мріяли завести домашню тварину, а ті, хто підійшов до кінця, знають, як часом нелегко доглядати за своїм улюбленцем. Особливо якщо це величезний кіт породи мейнкун, якого його господиня ледь утримує на руках.

Догляд за шкірою @selenagomez — 228,9 млн переглядів, 24,9 млн лайків

Співачка давно має величезну фанатську базу та велику кількість шанувальників у соціальних мережах. Для багатьох це відео стало можливістю зрозуміти зірку і стати до неї трохи ближче.

Спів @chrishoffish на стоянці — 206 млн переглядів, 28,4 млн лайків

За останній рік користувач TikTok подарували людям безліч нових пісень, переспіваних хітів і незвичайних реміксів. Однак чоловік у ролику вразив усіх своєю простотою, він просто вирішив заспівати дорогою до машини.

Хіти TikTik — Топ-3 Фокуса за 2023 рік

Деякі відео особливо запам'яталися саме глядачам Фокуса. Ми підготували невеликий свій символічний топ-3.

За цей рік нашим читачам полюбилися історії про покинуті міста-привиди, мандрівників у часі, незвичайні знахідки й старовинні послання. Світ навколо нас сповнений дивовижного і кожен день у світі трапляється, щось незвичайне і завдяки TikTok ми дізнаємося про це майже миттєво.

Старовинна фотографія дідуся стала "доказом" подорожі в часі — 562 365 переглядів

Користувач TikTok під нікнеймом Jimmy The Filmmaker вважає, що, можливо, знайшов доказ подорожі в часі в старовинній фотографії свого дідуся, на якій, як він стверджує, його родич тримає iPhone.

Люди дізналися з чого роблять нарізну шинку (відео) — 333 155 переглядів

Відео опублікувала користувач TikTok @thatafricanchick2, яка стверджує, що його знято на невідомій фабриці з виробництва продуктів харчування. Оскільки в ролику було показано весь процес, багато людей вирішили переглянути свої смаки, а інші й зовсім відмовилися від такої страви.

Може сам відчинити двері: найбільший кіт у світі став ще більшим (відео) — 269 703 перегляди

Білу пухнасту тварину часто приймають за собаку через її довгий тулуб і великі лапи. Кіт на прізвисько Кефір виріс настільки, що тепер може відчиняти двері та виходити в сад.

TikTok — популярна соціальна медіаплатформа, що дає змогу користувачам створювати та переглядати короткі музичні та креативні відеоролики. Додаток став відомим своїми вірусними танцями, челенджами та оригінальним контентом, а також залучив мільйони користувачів по всьому світу. TikTok був створений компанією ByteDance, китайським технологічним гігантом, заснованим Цюцзінем Джангом у 2012 році.

Платформа була запущена у вересні 2016 року під назвою Douyin у Китаї, а потім запущена під назвою TikTok для міжнародного ринку у вересні 2017 року. Офіційно TikTok був запущений за межами Китаю у 2018 році, об'єднавши під своїм брендом безліч творчих і розважальних можливостей, які стали популярними серед молоді й не тільки.

Раніше Фокус повідомляв, що 16-річна королева краси, яка вийшла заміж за 66-річного мільйонера, відповіла критикам. Колишня учасниця конкурсу "Міс Підліток" Кауане Роде Камарго і мер-мультимільйонер Хіссам Хуссейн Дехаїні одружилися і сказали, що не можуть бути щасливішими, попри те, що деякі люди засуджують їхній шлюб.

Також стало відомо, що дівчина вийшла заміж за колишнього зведеного брата. Пара, яка в дитинстві постійно сварилася, знову зустрілася на вечірці через 10 років після розлучення батьків і виявила, що між ними проскочила іскра.