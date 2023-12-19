"Дорогий Санта": зворушливий лист 10-річної дівчинки вразив користувачів соцмереж

Дівчинка на ім'я Ліллі змогла розтопити серця людей всього одним невеликим проханням на Різдво.

Зворушливий лист, написаний 10-річною дівчинкою Санта-Клаусу, став вірусним у соцмережах після того, як ним поділилися численні благодійні організації Великої Британії цього Різдва. Про це пише Daily Star.

10-річна дівчинка написала несамовитого листа, який "не повинна писати жодна дитина". Благодійна організація Big Help Project, розташована в Кенсингтоні (Англія), спочатку опублікувала послання в рамках своєї кампанії "Дорогий Санта", мета якої — привернути увагу до труднощів, з якими стикаються сім'ї, які живуть у бідності, під час святкового сезону.

"Санта, мама сказала мені, що цього року ти захворів і не зможеш прийти до нас додому. Сподіваюся, ти скоро видужаєш. Я думаю, це зробить мого брата щасливим! З любов'ю Ліллі xx (10 років). PS. Ми були дуже хорошими та слухняними", — написала дівчинка.

Благодійна організація опублікувала її прохання у Facebook.

"Жодна дитина не повинна думати, що Санта погано почувається і не може принести їй подарунки. Кожна сьома дитина залишиться без подарунків цього Різдва. Ми використовуємо нашу кампанію "Дорогий Санта", щоб відобразити труднощі, з якими зіткнуться сім'ї, що живуть у бідності, у святковий сезон. У межах цієї кампанії ми розповімо про п'ять різних листів Санті від дітей, які живуть у бідності, оскільки для багатьох із них ця пора року — не свято, а виживання", — написали представники організації.

Дівчинка побажала здоров'я Санті Фото: Cometogetherchristmas2023

Пізніше листом поділилася інша благодійна організація Come Together Christmas у рамках своєї святкової кампанії. Вони опублікували повідомлення в Instagram із проханням допомогти підтримати нужденні сім'ї в Ліверпулі (Англія).

"За оцінками, цього року кожна сьома дитина прокинеться ні з чим у різдвяний ранок, а близько 24 000 дітей у Ліверпулі живуть у бідності та несприятливих умовах. Але зі зростанням вартості життя і цін на електроенергію це не просто випадок відсутності іграшок або подарунків, це 1000 сімей, які борються за газ, електрику та їжу", — йшлося в повідомленні.

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