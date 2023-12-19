Два "обкурених" пасажири змусили пілота розвернути літак у повітрі (фото)

Відразу після посадки чотири поліціанти піднялись на борт й провела обшуки.

Пілот ірландської авіакомпанії Ryanair вимушено розвернув літак у повітрі й повернувся в аеропорт вильоту через двох "обкурених" пасажирів, які ображали членів екіпажу. Деталі цієї історії розкрило видання Metro.

Повідомляється, що літак мав приземлитися у Марракеші (Марокко), але повернувся назад до британського Станстеда через нештатну ситуацію на борту, що загрожувала безпеці бортпровідників та пасажирів.

Відразу після посадки чотири представники поліції піднялась на борт й провела обшуки. На оприлюднених скриншотах можна побачити, як правоохоронці виводять попідруки двох чоловіків.

25-річний пасажир, який не захотів називати своє ім’я, розповів, що всі були наляканими й не знали, що відбувається. "Це було дуже хаотично", – згадує він цей невдалий переліт.

Поліціанти виводять двох чоловіків, які влаштували дебош Фото: SWNS

Згідно з інформацією поліції Ессекса, літак повернувся через повідомлення про вживання наркотиків і словесні образи з боку окремих пасажирів на борту. Однак після перевірки заборонених речовин так і не було виявлено. Внаслідок інциденту нікого не заарештували.

Розслідуванням зараз займаються співробітники авіакомпанії.

Перевізник, своєю чергою, пересадив пасажирів на інший літак, який вилетів до Марракеша трохи пізніше того ж вечора.

Скандал на борту Ryanair Фото: SWNS Скандал на борту Ryanair Фото: SWNS

Ryanair — найбільша в Європі ірландська бюджетна авіакомпанія з головним офісом у Дубліні. Була заснована у 1984 році мільйонером Тоні Раяном (1936–2007) як виключно регіональна зі щоденними рейсами між Вотерфордом та Гатвіком. З 1997 року розширила свою експансію на континентальну Європу. У серпні 2017 року лоукостер оголосив про перевезення мільярдного пасажира.

До речі, це вже не перший скандал на борту Ryanair. Не так давно капітан пасажирського літака цієї авіакомпанії, що прямував з Великої Британії до Марокко, поскаржився на погане самопочуття й зробив тривожне оголошення пасажирам.

Крім того, популярна американська авіакомпанія Southwest Airlines дозволила туристам із зайвою вагою отримати додаткове місце без доплат. Згідно з офіційною політикою, пасажири на борту літака, чиї габарити "виступають" за підлокітник, мають повне право зайняти й сусіднє сидіння.