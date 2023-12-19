Жінка не встигла прийти в себе після пологів, як знову завагітніла (фото)

Фейт Деннер зізнається, що має особливу пристрасть до вагітності та пологів, бо й сама з багатодітної сім’ї.

Домогосподарка Фейт Деннер з Великої Британії завагітніла знову майже відразу після пологів. Попри те, що жінка приймала два види протизаплідних засобів, тест показав позитивний результат. Про це молода матір зізналася на своїй сторінці у TikTok.

Британка щасливо одружена зі своїм партнером Тімоті Деннером. Зараз подружжя виховує уже трьох дітей: дворічного Джої, однорічну Мію та Амелію, якій щойно виповнилось шість місяців.

Фейт зізнається, що має особливу пристрасть до вагітності та пологів, бо й сама з багатодітної сім’ї – має десять братів та сестер.

"Ми вийшли з лікарні з однією дитиною, щоб через дев'ять тижнів завагітніти знову", – розповідає вона й зізнається, що під час третіх пологів мала народитися двійня, але один малюк, на жаль, не вижив.

Фейт Деннер зі своїм сімейством Фото: instagram//moma_bear_2

Її ролик у TikTok приголомшив багатьох глядачів й за короткий час зібрав понад 1,6 мільйона переглядів, а також безліч вподобайок та репостів.

"Мій кошмар", "Як це взагалі можливо?", "У мене теж народилися близнюки. Різниця між обома хлопчиками всього 10 місяців", "Мій чоловік не наближався до мене після пологів ще дуже довго! І навіть зараз я використовую всі доступні контрацептиви", "Щастя та здоров’я вам, це головне", – пишуть у коментарях користувачі мережі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Джастін Глен із Великої Британії, яка розкрила секрет швидких та відносно безболісних пологів. Вона стверджує, що народила дитину всього за шість хвилин "із чотирма поштовхами та без розривів", хоча цьому передувало п’ять годин перейм. Британка дала кілька важливих порад для вагітних жінок.

До того ж ми розповідали історію Аліси та Крістіана зі США, котрі вирішили купити торт, щоб дізнатися стать своєї першої дитини, але все пішло не за планом. У TikTok подружжя опублікувало відео події, яке набрало понад 40 мільйонів переглядів.