"Сьогодні він спить із нами": двоє хлопців викрали немовля Ісуса і вимагали викуп у TikTok

Розмірене і спокійне життя іспанського міста порушило зухвале різдвяне пограбування.

Поліція на південному сході Іспанії заарештувала двох молодиків, яких звинувачують у крадіжці фігурки Немовляти Ісуса з місцевого вертепу в тихому передмісті Аліканте і вимозі викупу в TikTok за її повернення. Про це пише Reuters.

У місті Сан-Вісент-дель-Распеіг в Аліканте двоє хлопців (імовірно 19 і 21 рік) вчинили різдвяний злочин, викравши немовля Ісуса з місцевої сцени Різдва. Про їхній зухвалий вчинок дізналися багато жителів, адже вони зажадали викуп у розмірі 2 000 євро, показав його в TikTok.

Уперше ця історія була оприлюднена в акаунті під сміливою назвою "Викрадачі з Сан-Вісенте", де двоє молодих злочинців у чорних балаклавах і куртках з капюшонами, дражнили місцеву поліцію своєю вимогою викупу. Демонструючи явне невдоволення співробітниками правоохоронних органів, молоді люди заявили, що немовля Ісус потребує кращого догляду, і присягнулися заподіяти йому шкоду, якщо їхня вимога не буде виконана.

"Сьогодні він спить із нами", — зловісно заявили вони.

Молоді люди заявили, що немовля Ісус потребує кращого догляду Фото: TikTok

У ще одному відеоролику немовля Ісуса тримали в заручниках на ліжку, посипаному купюрами в 10 і 20 євро. Наприкінці ролика злодії вихоплюють священну статуетку і ховають її в багажник автомобіля.

Коли новина про цей дивний різдвяний злочин поширилася як лісова пожежа, міська рада Сан-Вісент-дель-Распеіг висловила своє занепокоєння й очікує швидкого вирішення інциденту. Муніципальні джерела висловили співчуття з приводу заподіяної шкоди й запевнили, що сили безпеки розпочали необхідні процедури для розкриття таємниці. Попри хаос, представники влади пообіцяли забезпечити нормальне проведення різдвяних свят.

Пізніше представник мерії розповів, що двоє підозрюваних були спіймані і визнали свою причетність до крадіжки. За словами мера міста Пачі Паскуаля, після того, як відео за їхньою участю набуло широкого розголосу, статуетка знову з'явилася ввечері в неділю поруч зі сміттєвим контейнером на одній із вулиць неподалік від виставки ясел. У понеділок вранці її повернули в ліжечко.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка через дурну помилку "витратила" понад 2 млн гривень у ресторані. Вона просто хотіла показати в соцмережах фото зі своєю стравою. Жінка зробила знімок, у який випадково потрапив QR-код її столика.

Також стало відомо, що різдвяна реклама довела глядачів до сліз. Один із барів Північної Ірландії зняв ролик про самотнього літнього чоловіка, якому не вистачало спілкування. В один момент удача повернулася до нього і він завів нові знайомства.