"Біблійна чума": нашестя жаб призвело до масштабних ДТП (фото)

Земноводні заполонили вулиці та будинки після того, як у цьому районі пройшли сильні дощі, внаслідок яких переповнилися стоки й утворилися слизькі калюжі.

"Біблійна чума" стала причиною хвилювань серед жителів одного з міст Гондурасу. Жаби, жаби та пуголовки посіяли хаос на дорогах, спричинивши безліч зіткнень автомобілів. Про це пише Metro.

Земноводні заполонили вулиці та будинки міста Чолома після того, як у цьому районі пройшли сильні дощі, внаслідок яких переповнилися стоки й утворилися слизькі калюжі. Інцидент почався 3 грудня і, за словами місцевих жителів, тривав щонайменше три дні.

В один із моментів пікап втратив керування на залишеному слизу і спричинив зіткнення, в яке потрапило щонайменше п'ять автомобілів, включно з автоцистерною, двома вантажівками і мотоциклом, що згорів дотла.

За словами місцевих жителів, загиблих немає, але дорога була заблокована на деякий час, через що утворився великий затор. Деяких людей, які потрапили в аварію, довелося доставляти в лікарню в сусіднє місто Сан-Педро-Сула.

"Це мене лякає. Це більше схоже на єгипетську чуму", — сказав один з очевидців ДТП.

Деяких людей, які потрапили в аварію, довелося доставляти в лікарню в сусіднє місто Фото: Jam Press

Згідно з книгою "Старий Заповіт: Вихід", другою стратою Єгипту була навала земноводних. В оповіданні йдеться про те, що Мойсей за велінням Бога вивів з Нілу безліч земноводних, і вони покривали Єгипет протягом трьох днів.

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