Схопив ззаду: "інопланетяни" в реактивних ранцях намагалися викрасти підлітка (фото)

Дівчинка поділилася жахливими подробицями після того, як очевидці заявили, що її нібито викрали прибульці.

У Перу плаваючі "зеленоокі" інопланетяни в реактивних ранцях намагалися "викрасти" підлітка, ввівши ціле плем'я в жах. Про це пише Daily Star.

15-річна Талія стверджує, що у викрадачів зростом 7 футів (2 метри і 13 сантиметрів) були зелені очі і на них були нібито реактивні ранці, які можна було активувати, натиснувши кнопку на їхніх черевиках.

Дівчинка поділилася жахливими подробицями після того, як очевидці заявили, що її викрали інопланетяни. 15-річна дівчинка на ім'я Талія з Перу розповіла, що на неї напали дві фігури в чорних бронежилетах і масках. За її словами, нападники намазали її обличчя якоюсь речовиною.

Вона стверджує, що у викрадачів були зелені очі і вони були одягнені в реактивні ранці, які можна було активувати, натиснувши кнопку на їхніх черевиках.

"Моє око почувалося погано, воно було каламутним. Моє обличчя наче опухло, я його не відчувала. Коли я спробувала втекти, він схопив мене ззаду за шию, розвернув і закрив мені рот", — сказала вона.

Дівчина поділилася подробицями свого викрадення Фото: Daily Star

Видання зазначає, що жителі перуанського села, відомого як Хайкіто, повідомили про серію інцидентів, від яких холоне серце, скоєних натовпом 7-футових "прибульців" (2 метри та 13 сантиметрів), що ввергли плем'я в жах. Місцеві вожді описують їх як істот, яким не можуть нашкодити кулі. Виступаючи перед місцевою радіостанцією Radio Programas del Perú (RPP), вождь племені ікіту Хайро Реатегі Авіла сказав: "Ці панове — інопланетяни".

Однак перуанські чиновники висунули теорію, згідно з якою напади не мають настільки потойбічного характеру. На їхню думку, місцеву громаду тероризують нелегальні золотошукачі, озброєні "реактивними ранцями".

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