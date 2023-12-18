Жінка купила на барахолці вазу, що насправді коштує $100 тисяч (фото)

Фахівці з’ясували, що виріб є частиною серії Pennellate, розробленої митцем Карлом Скарпою у 1940-х роках.

Джессіка Вінсент з Вірджинії, що у США, купила за чотири долари скляну вазу й продала її за $100 тисяч (3,7 млн грн). Про це пише видання The New York Times.

Американка придбала вазу з вишнево-зеленими смугами у місцевому комісійному магазині. Жінка відразу помітила маленьке тиснення з літерою "М". Адже саме так позначали свої вироби майстри венеційського острова Мурано — історичної батьківщини італійського скляного посуду.

Вінсент припустила, що її знахідка може бути артефактом, тож почала активні пошуки інформації в інтернеті. Вона дізналась, що ймовірним розробником проєкту цієї вази є відомий італійський митець Карло Скарпа.

"Я відчувала, що її ціна коливається у межах 1–2 тисяч доларів. Але точно не здогадувалась про справжню вартість, аж доки не провела розслідування", — розповідає Джессіка.

Жінка переслала світлини знахідки експертам аукціону Wright. Спеціалісти з’ясували, що виріб й дійсно є частиною серії Pennellate, розробленої Карлом Скарпою у 1940-х роках. Ваза виготовлена з італійського скла без жодної тріщини. Скільки ще є подібних екземплярів — невідомо.

Джессіка Вінсент купила унікальну візу на барахолці Фото: The New York Times

Зрештою артефакт продали на аукціоні за 107 тисяч доларів (3,9 млн грн). Покупцем став невідомий приватний колекціонер з Європи.

Вінсент з вирахуванням комісії отримала майже 83,5 тисяч доларів (3,1 млн грн).

Джессіка Вінсент купила унікальну вазу на барахолці Фото: The New York Times

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що банка Coca-Cola з різдвяною тематикою продається на eBay за 274 тисячі фунтів стерлінгів (трохи більше ніж 12,6 млн гривень).

Крім того, ми повідомляли, що капелюх французького імператора Наполеона Бонапарта було продано на паризькому аукціоні за 1,9 мільйона євро.