Жінка прокинулася після 5 років коми, коли почула анекдот від своєї матері (фото)

Рідні 41-річної Дженніфер Флевеллен вірять, що вона скоро почне ходити й проводитиме більше часу зі своїми синами.

Дженніфер Флевеллен із міста Найлс, що в США, вийшла з п’ятирічної коми завдяки анекдоту. Жінку, яка серйозно постраждала внаслідок жахливої автокатастрофи, розсмішила її мати — 60-річна Пеггі Мінз. Про деталі цієї неймовірної історії написало видання People.

У перший час після пробудження Дженніфер не могла говорити, лише кивала. Але зараз вона уже може зв’язати пару слів, відповідаючи на питання — "так" або "ні".

"Це рідкість. Не просто прокинутися, а ще й прогресувати. Лише 1-3% пацієнтів досягають такого результату", — розповідає Ральф Ванг, її лікар у мічиганському реабілітаційному центрі Mary Free Bed.

Упродовж всього часу, який Флевеллен провела в комі, її мама майже кожного дня приходила в лікарню й доглядала за нею. Жінка вірила, що одного дня донька обов’язково прокинеться. Коли це нарешті сталося, то вона записала цей момент на відео та надіслала всім родичам і друзям.

Дженніфер Флевеллен зі своєю родиною Фото: MARY FREE BED REHABILITATION Дженніфер Флевеллен зі своєю родиною Фото: MARY FREE BED REHABILITATION

Цьогоріч у жовтні Дженніфер разом зі своїм молодшим сином, 17-річним Джуліаном, навіть змогла побувати на футбольному матчі.

За словами юнака, матері було важко почути, що його брати 21-річний Скайлар і 19-річний Даетон уже закінчили середню школу.

"Ми якось говорили про час, який вона пропустила, і вирішили більше не повертатися до цієї теми, щоб не засмучувати її. Моя бабуся постійно повторює, що не можна сидіти й сумувати, бо сум не допомагає рухатися вперед", — ділиться Джуліан.

Рідні Дженніфер вірять, що вона скоро почне ходити й проводитиме більше часу зі своїми синами.

Реабілітація Дженніфер Флевеллен Фото: MARY FREE BED REHABILITATION Реабілітація Дженніфер Флевеллен Фото: MARY FREE BED REHABILITATION

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, як у Канаді жінка, прокинувшись після коми, одразу вийшла заміж. 33-річна Сара Кемпінскі показала всьому світові, що ніщо не може завадити здійсненню заповітної мрії.

Також ми писали про жінку, яка через рідкісну хворобу не може вийти на вулицю. 36-річна Асія Шабір із Бірмінгема, що в британському графстві Західний Мідленд, народилася зі вкрай рідкісним дефектом шкіри. Жінка каже, що її обличчя дуже чутливе й делікатне, мов крила метелика.