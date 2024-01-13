Секс-скандал у Польщі: священника, який організував оргію, заарештували

У Сосновецькій прокуратурі заявили, що священнослужителю висунули 4 обвинувачення. Три з них стосуються злочинів, пов'язаних із наркотиками. Четверте — заподіяння тяжких тілесних ушкоджень і ненадання допомоги людині.

11 січня прокуратура висунула обвинувачення священнослужителю на ім'я Томаш, який організував гомосексуальну оргію у 2023 році. Про це повідомляє Wprost.

Повідомляють, що прокуратура висунула чотири обвинувачення. Суд задовольнив клопотання слідчих і виніс ухвалу про тимчасовий арешт підозрюваного строком на два місяці.

Як розповів представник Сосновецької прокуратури Вальдемар Лубневський, три обвинувачення стосуються злочинів, пов'язаних із наркотиками. Один із них — передача іншій особі забороненої речовини.

Він також зазначив, що четверте обвинувачення стосується заподіяння тяжких тілесних ушкоджень і ненадання допомоги людині, здоров'я і життя якої перебували в небезпеці.

Священник влаштував оргію в Польщі: що відомо

У Польщі священнослужителі влаштували оргію в Парафії Пресвятої Діви Марії Ангельської в Домброві Гурничей. На захід викликали також чоловіка-повію. Той втратив свідомість. Один з учасників зателефонував медикам. Ті приїхали, щоб допомогти, але решта представників духовенства відмовлялися пропускати їх. Довелося викликати на підмогу правоохоронців, але працівник секс-індустрії помер.

Сосновецька єпархіальна курія заявила, що проведе власне розслідування. Повідомляється, що підозрюваний Томаш був негайно позбавлений усіх церковних посад і функцій. Його також відправили жити за межі парафії. Йому загрожує вигнання з клерикальної держави.

Пшемислав Лех, директор пресслужби Сосновецької єпархії, повідомив, що курія зробить усе можливе, щоб прояснити ситуацію і суворо покарати винних.

"Ми також запевняємо вас, що церковна громада і громадськість будуть проінформовані про перебіг розслідування доти, доки, як ми сподіваємося, питання не буде повністю вирішене. Ми сповнені рішучості викорінити це зло", — повідомив Пшемислав Лех.

Раніше Фокус писав про оголену вечірку на Закарпатті. Так, захід під назвою "Новорічний Love Camp. Казка казок" проходив у період з 27 грудня по 4 січня. А в описі організатори говорять про медитацію і роботу з "сексуальною енергією".