Матері "заборонили" заходити у церкву через надто відверте вбрання (фото, відео)

Коли єпископ дізнався про хобі жінки, то завітав до неї додому й попросив переосмислити свою поведінку, однак блогерка проігнорувала його поради.

39-річну матір Холлі Джейн із США осудили в церкві мормонів за провокаційні фото та відео, які вона викладає на своїй сторінці в Instagram, "шокуючи" громадськість.

На одному з останніх опублікованих в мережі відео Холлі одягнена в легінси, світло-блакитну майку і білі кросівки ходить по супермаркету Walmart. Минаючи ряди з господарськими товарами, жінка демонстративно спускає штани, аби показати краї своєї спідньої білизни.

Джейн зізнається, що заробляє тисячі доларів на своєму скандальному іміджі. Однак такий спосіб життя не сподобався парафіянам церкви, яку вона відвідує. Коли єпископ дізнався про хобі жінки, то завітав до неї додому й попросив переосмислити поведінку, проте блогерка проігнорувала його поради.

Джейн знімає провокаційні відео в супермаркеті Фото: Instagram

Холлі як і раніше відвідує церковні служби, але одразу йде, аби уникнути конфліктів з вірянами. Американка не збирається змінювати свій спосіб життя і продовжує "шокувати" громадськість відвертими фото та відео.

До речі, її дописи в соціальних мережах швидко набирають сотні вподобайок і захоплених коментарів від підписників. Дехто жартує, що тепер частіше ходитиме у супермаркети й просить Холлі публікувати більше подібних світлин.

"Ось що я в тобі люблю"

"Мені потрібно частіше ходити в Walmartʼ

"Більше фото, будь ласка"

Нагадаємо, раніше Фокус писав про інфлюенсера Квеста Ґалліфорда з Лас-Вегаса (США), який прославився завдяки своїй невгамовній пристрасті до татуювань. Починаючи з 2009 року чоловік витратив понад 70 тисяч доларів на малюнки по всьому тілу. Нещодавно він у чергове здивував своїх підписників в TikTok, зробивши ризиковане татуювання на очах.

Крім того, ми писали про 29-річного колумбійського блогера Єферсона Коссіо, який кілька місяців тому зробив складну та болісну операцію, щоб подовжити ноги та стати вищим на кілька сантиметрів. Операція вартістю в 140 тисяч доларів додала чоловікові 9 сантиметрів зросту (зі 172 до 183 см), але зараз він страждає від жахливого болю та безсоння. Спить переважно від чотирьох до шести годин на добу, а останнім часом – максимум дві.