Прибирала вулиці майже 40 років: у Таїланді жінка пішла на пенсію після перемоги в лотереї (фото)

Втомлена від фізичних навантажень, Сомсонг Сінгса виграла велику суму в державній лотереї. У цьому виграші жінка вбачає можливість піти на пенсію і допомогти своїй родині.

56-річна Сомсонг Сінгса з Таїланду, яка займалася прибиранням, стала багатою після того, як прийняла пропозицію продавця лотерейних білетів. Жінка виграла 12 мільйонів бат (майже 12,8 млн гривень). Про це пише The Thaiger.

Жінка з провінції Сісакет уже понад 40 років займається прибиранням вулиць. Одного разу, під час обідньої перерви, до неї підійшов продавець лотерейних білетів і попросив купити в нього два білети. Спочатку Сінгса відмовилася, але врешті-решт погодилася після наполегливих умовлянь продавця.

Через деякий час невістка жінки перевірила результати розіграшу і виявила, що вони виграли джекпот у розмірі 12 мільйонів бат (майже 12,8 млн гривень). Родичі жінки були раді за неї й привітали її з несподіваним великим виграшем. Після чотирьох десятиліть роботи муніципальною службовицею вона планує піти у відставку і забезпечити свою сім'ю всім необхідним.

Друзі та родичі зібралися, щоб привітати жінку з виграшем Фото: KhaoSod

Сінгса повідомила, що грошовий приз допоможе їй вийти на пенсію якомога раніше. Вона планує розділити виграш із сім'єю, а також використовувати його для погашення боргів і надання допомоги релігійним громадам. Виграш було отримано в державній лотереї, розіграній 1 лютого, в якій жінці дісталися два квитки з номером 607063.

Раніше Фокус повідомляв, що бабуся виграла в лотерею завдяки своїм онукам. Гленда Ханікатт щовечора дотримувалася однієї й тієї ж простої стратегії гри. Нещодавно її спосіб приніс результат.

Також стало відомо, що чоловік, який виграв $1,35 млрд, зажадав грошей від матері своєї дитини. Приз, що став четвертим за величиною виграшем у лотереї за всю історію США, викликав великий ажіотаж. Переможець із самого початку прагнув зберегти свою анонімність.