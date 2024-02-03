Головоломка для "найбільш спостережливих": знайдіть за 5 секунд "смертоносного" лева

Клінічний психолог Ембер Джонстон розповіла, що такі завдання допомагають підтримувати людський мозок активним, молодим і позитивно впливають на психічне благополуччя.

У новій головоломці доведеться відшукати "смертоносного" лева, який дуже добре сховався серед елементів, що відвертають увагу. Автори тесту "дають на проходження" всього 5 секунд. Перевірити свою уважність пропонує британське видання The Sun.

На думку авторів, тільки "найбільш спостережлива людина" може відшукати "смертоносного" лева, лише за п’ять секунд.

Як зазначили у виданні, на головоломці зображені багато тварин, від собак до кішок і птахів, а також люди, дорослі та діти, котрі повинні відволікти увагу від хижака.

Крім того, фон зображення має різноманітні яскраві кольори, що, за словами авторів тесту, особливо ускладнює завдання з пошуку лева.

"Ваші очі не можуть зосередитися на чомусь одному через складну творчу майстерність, яка ввійшла в цю ілюзію, яка забезпечує ідеальне маскування для хитрого лева", — зазначають у виданні.

Виконання подібних вправ тренує мозок та розвиває творче мислення Фото: The Sun

Автори головоломки радять розділити зображення на частини й уважно "просканувати" кожен шматочок, інакше можна пропустити відповідь.

Також у британському виданні запевняють, що подібні головоломки створені для людей, яким подобається розвивати своє творче мислення за допомогою веселих ігор.

"Головоломки — чудовий спосіб тренувати свій мозок і розвивати творче мислення. Це також важлива розумова вправа, яка продовжує життя короткочасної пам’яті", — наголосили автори.

Окрім того, доктор Ембер Джонстон, клінічний психолог у галузі нейропсихології, розповіла, що головоломки допомагають підтримувати людський мозок активним, молодим і позитивно впливають на психічне благополуччя.

"Оскільки ми маємо природну мотивацію до викликів і навчання, головоломки належать до веселої категорії хобі, які можуть покращити наше психічне здоров’я", — зазначила Джонстон.

Нагадаємо, видання Daily Star пропонувало читачам за вісім секунд відшукати незвичайну шахову фігуру, яка ховається серед інших на картинці.