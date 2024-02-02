Без оренди і платіжок за комуналку: чоловік зробив зі старого фургона затишний будинок (фото)

Мандрівне життя навчило його радіти кожному моменту та не хвилюватися зайвий раз про майбутнє.

52-річний Пол Джекмен з Великої Британії разом з собакою Роксі подорожує країною у своєму фургоні. Спочатку це була необхідність через брак коштів на оренду власного житла, але тепер він отримує від цього задоволення. Про його історію написало видання Daily Mail.

"Багато хто змушений жити у фургонах, бо не може дозволити собі будинок чи квартиру. Коли я розлучився у 2018 році, то дивився ціни на нерухомість і комунальні платежі. Врешті зрозумів, що мені це не під силу, бо змушений ще платити аліменти", – зізнається Пол, батько двох дітей.

Чоловік вирішив переобладнати за 50 тисяч фунтів стерлінгів (2,4 млн грн) старий військовий фургон. Хоч грошей завжди бракує, але йому подобається милуватися краєвидами та возити у подорожі дітей.

52-річний Пол Джекмен оселився у старому військовому фургоні Фото: Twitter/Channel 5 Press

Джекмен не сплачує за оренду та комунальні послуги. Єдині його витрати – на пальне та їжу.

"Люди думають, що через це ти маєш змінити все своє життя. Але для мене нічого не змінилося, окрім того, що будинок тепер можна перевозити", – жартує Пол, який працює на місцевому заводі й ночує на стоянці.

Пол показує журналістам своє житло Фото: Twitter/Channel 5 Press

Мандрівне життя навчило його радіти кожному моменту та не хвилюватися зайвий раз про майбутнє.

"Тепер я живу лише сьогоденням, насолоджуючись кожною миттю з дітьми та собакою. Це все, про що я думаю", – резюмує він.

Пес Роксі Фото: Twitter/Channel 5 Press

Нагадаємо, раніше Фокус писав про дизайнера інтер’єрів Луїзу з Великої Британії, якій вдалося зробити з найгіршого будинку на вулиці затишний сімейний куточок. Зараз приміщення виглядає, наче зі сторінок модних журналів. За словами британки, довелося суттєво видозмінити мансардне приміщення, облаштувати підігрів підлоги, а також детально продумати розводку для електроприладів та освітлення.

Крім того, ми показували будинок із двома спальнями в штаті Мічиган (США), що здобув широку популярність після того, як його виставили на продаж лише за 1 долар. Останніми роками дім пустував: нині в ньому практично нічого немає, крім кількох шаф і старої сантехніки. Для того, щоб зробити його придатним для проживання, знадобиться масштабний ремонт та величезні фінансові вкладення.