Тільки відвернувся: 3-річний хлопчик втік від батька і застряг в ігровому автоматі (відео)

Тімоті Гоппер не помітив, як його син непомітно для нього опинився в пастці за склом. Хлопчик провів усередині з іграшками приблизно 10-15 хвилин.

В Австралії 3-річна дитина на ім'я Ітан опинилася всередині ігрового автомата "Hello Kitty" з плюшевими іграшками в торговому центрі Квінсленда. Поки батько хлопчика відвернувся, він поспішив забрати свій приз. Про це пише The Guardian.

У соціальних мережах завірусилося відео, на якому можна побачити як безтурботна дитина оточена горою плюшевих іграшок Hello Kitty, а поліцейські міркують, як її витягнути. Офіцери відреагували на повідомлення про те, що хлопчик застряг усередині ігрового автомата з механічною рукою в торговому центрі Капалаба в неділю, 28 січня.

На відеозаписі, зробленому поліцією, видно, що Ітан, одягнений у футболку Power Rangers, виглядає незворушним. Здається, що хлопчика не дуже хвилює ситуація, в якій він опинився. Однак Ітан все ж дослухався до вказівок співробітників поліції і переповз через іграшки, щоб дістатися до бар'єра. Далі хлопчик заплющив очі, а офіцери акуратно розбили скло і звільнили його.

"Ти виграв приз, який хочеш?" — сказав один зі співробітників правоохоронних органів дитині, повертаючи її до батьків.

Хлопчик пробув за склом близько 10-15 хвилин Фото: Queensland Police

Батько Ітана, Тімоті Хоппер, розповів журналістам, що було неймовірно, як швидко його син опинився всередині автомата після того, як він відвернувся на частку секунди під час походу за продуктами.

"Він любить такі штуки... Він відчинив заслінку, потім, за частку секунди, він заповз в автомат, і дверцята зачинилися за ним. Він встав, зрозумів, що сталося, і став царем гори іграшок", — сказав батько.

Хлопчик пробув за склом близько 10-15 хвилин.

"Я написав своєму дідусеві, і він запитав мене, скільки в нас дводоларових монет. Це було досить кумедно. Я отримав трохи негативних відгуків у соціальних мережах, але діти будуть дітьми, вони можуть переміститися в одну мить", — додав батько хлопчика.

Старший констебль Стюарт Пауер сказав, що за свою 11-річну кар'єру в поліції він ніколи не бачив такого інциденту.

"Коли ми отримали дзвінок, у машині було небагато посмішок. Ми обидва, як батьки, подумали, як би вчинили наші хлопчики. Діти є діти. Моєму хлопчику чотири роки, і я здивований, що він не вчинив так само", — сказав Пауер.

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