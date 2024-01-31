Вчителька стягує зі своїх учнів "орендну плату" за парти та стільці (відео)

Шелбі Латтимор придумала оригінальний спосіб навчання фінансової грамотності, завдяки якому вона стала справжньою знаменитістю в соціальних мережах.

Новаторський підхід вчительки третього класу з Північної Кароліни (США) до навчання фінансової грамотності набув широкого розголосу. Своїми успіхами жінка ділиться в TikTok, набравши вже майже 900 тисяч підписників.

Шелбі Латтімор стягує зі своїх учнів "орендну плату" за парти і стільці та дає їм змогу купувати привілеї, зокрема перепустки для виконання домашніх завдань, у рамках уроків із фінансової грамотності. Відеоролики вчительки, на яких зафіксовані ці уроки, набирають мільйони переглядів у TikTok.

У її третьому класі учні заробляють несправжні гроші за виконання різних завдань, таких як тримати двері відчиненими, прибирати й допомагати вчителю. За роботу, яка не у всіх однакова, покладається винагорода в п'ятничний "день зарплати". Учні можуть використовувати частину свого заробітку для придбання привілеїв, як-от обід з учителем, вільний час або навіть пропуск домашнього завдання. Найціннішою нагородою є стати вчителем на один день і це коштує 30 "уявних доларів".

Латтимор постійно нагадує дітям, щоб вони завжди залишали 5 доларів на оплату "оренди" стільців і парт. Теоретично ті, хто не відкладає достатньо грошей, ризикують опинитися на підлозі. Вчителька стежить за тим, щоб її учні не опускалися нижче цільового рівня накопичень. Для максимальної симуляції життєвих ситуацій діти можуть отримувати штрафи за прострочення платежів або з інших причин. Штраф за прострочене домашнє завдання становить 1 "уявний долар".

Подібні уроки супроводжуються іншими фінансовими хитрощами для дітей, як-от уміння завжди рахувати решту і ніколи не віддавати касиру цілий гаманець.

"Багато моїх учнів із сімей, які живуть від чека до чека і перебувають не в найкращому фінансовому становищі. Тому я не думаю, що вони занадто малі, щоб навчитися поводитися з грошима", — розповіла американка в одному зі своїх відео.

Одна з мам, Бріттані Сейлс, розповіла Business Insider, що її донька Марлі отримала цінні знання про управління грошима завдяки урокам Латтимор.

"Вона просто думала, що вони ростуть на деревах і їх можна витрачати", — розповіла Сейлз.

Раніше Фокус повідомляв, що мільйонер купив дочці 4 машини за місяць, але вона залишилася незадоволена. Уперше бізнесмен потрапив у заголовки газет разом із колишнім чоловіком Тоні, коли вони стали першими геями у Великій Британії, які "народили" дітей за допомогою сурогатного материнства.

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