"Я просто дитина": підліток, який облив молоком групу туристок, поскаржився на зламане життя

Хлопець хвилюється, що його можуть вигнати зі школи через цей інцидент.

В австралійському Мельбурні підліток облив молоком групу туристок, які пливли на човні річкою Ярра. Відповідне відео з’явилося в інтернеті й викликало обурення у користувачів мережі. Винуватець інциденту навіть поскаржився, що критика з боку суспільства зайшла занадто далеко. Про це пише видання Daily Mail.

Як повідомляє поліція Вікторії, курйозний випадок стався минулої суботи, 27 січня, близько 12:45 дня на пішохідному мосту Евана Волкера.

На відео, яке зібрало мільйони переглядів у TikTok та Instagram, підліток запитує у жінок, чи не хочуть вони молока, а потім обливає їх з пляшки саме у той момент, коли човен проходить під мостом.

Одна з туристок Вероніка Бургесс розповіла, що хлопець зіпсував їм відпочинок, забруднивши одяг та їжу.

Підліток у Мельбурні облив туристок молоком Фото: Instagram Підліток у Мельбурні облив туристок молоком Фото: Instagram

У відповідь на критику підліток поскаржився, що його можуть вигнати зі школи через цей інцидент, і звинувачує Бургесс у тому, що вона виклала відео в мережу без його дозволу.

"Чому ви зіпсували мені життя через це? Ви переборщили, я просто дитина", – написав він.

Поліція закликає свідків інциденту звернутися до правоохоронців. Своєю чергою, компанія GoBoat, якій належить човен, допомогла пасажиркам почистити одяг і продовжити мандрівку.

Цей випадок викликав жваву дискусію в соцмережах. Юзери сперечаються щодо меж допустимого у подібних розіграшах.

"Я був би дуже злий!"

"Якийсь жах, до чого котиться цей світ"

"Відправте його на громадські роботи, якщо немає чим зайнятися"

"Прикро, що це сталося з жінками"

"Ха-ха-ха, мені подобається. Невинна розвага"

"Брат, а ти не забагато налив?"

"У мене просто шок"

Нагадаємо, раніше Фокус писав про мандрівницю з Китаю, яка була шокована, коли отримала їжу, замовлену в службі доставки. Жінка побачила, що пакунок із харчами весь залитий сечею, і відразу запідозрила кур'єра. Скільки б чоловік не доводив свою невинуватість, клієнтка йому не вірила, аж поки не побачила записи з камер відеоспостереження.

Крім того, ми розповідали, як туристка отримала "травму на все життя", прокинувшись в орендованій квартирі з двома незнайомими чоловіками. Дівчина подала скаргу в сервіс, що займається орендою житла, й надала всі необхідні докази, включно з поліцейським протоколом.