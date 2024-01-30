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"Все пішло шкереберть": романтик під час освідчення своїй коханій зламав пальця (відео)

Володимир Грисюк
Фото: TikTok | Алек Райт зламав пальця, коли освідчувався дівчині

22-річний Алек Райт, якому наклали 8 швів, був вкрай розчарованим через зіпсовані плани. Однак він щасливий з того, що тепер має чим поділитися з друзями та знайомими.

Молодий романтик, який планував зробити незабутню пропозицію своїй коханій, опинився у лікарні через перелом пальця. Про цей курйозний інцидент його дівчина розповіла у TikTok.

22-річний Алек Райт з Далласа (США) вирішив освідчитися своїй обраниці – Енджел Ґріффін. Він витратив 650 доларів на фотографа і відеооператора, а також 300 доларів на квіти та свічки, щоб задекорувати Хайленд-Парк, де це мало відбутися.

Однак все пішло не за планом. Закриваючи багажник свого автомобіля, чоловік у чорному костюмі випадково прищемив й зламав мізинця на руці.

Алек прищемив мізинця, коли закривав багажник свого авто
Фото: TikTok

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"Я люблю тебе і хочу провести з тобою все своє життя. А ти проведеш зі мною решту життя?" – запитав він у коханої уже в кареті швидкої допомоги.

Схвильована Енджел відповідала, що "так", одягла каблучку вартістю 1000 доларів й обійняла свого заплаканого нареченого, який сидів на ношах з апаратом для вимірювання артеріального тиску й пов’язкою на пальці.

Енджел обіймає Алека у кареті швидкої допомоги
Фото: TikTok

Алек, якому наклали 8 швів, визнав, що був вкрай розчарованим через зіпсовані плани. Однак він щасливий з того, що тепер має чим поділитися з друзями та знайомими.

"Це було досить болісно – точно не те, на що я сподівався. Але хотів все ж зробити пропозицію, хоча сумнівався, чи зможу. Усе пішло шкереберть", – згадує він.

Алек Райт разом зі своєю коханою
Фото: TikTok

Це відео на момент публікації зібрало понад 4,7 млн переглядів та 2 тисячі коментарів. Користувачі назвали цей момент ще милішим, аніж було заплановано.

  • "Мені так сумно. Він був таким схвильованим, але насправді це чудова історія, яку можна розповісти своїм онукам".
  • "Той факт, що він плаче більше, аніж вона, просто показує, як сильно він її любить".
  • "Це навіть чарівніше, ніж запланована пропозиція!"
  • "О боже, бідний! Я радий, що ти отримала таку приємну пропозицію руки та серця!"

До слова, пара вирішила одружитися у травні 2025-го, до цього вони зустрічалися упродовж 2 років.

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