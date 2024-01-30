"Все пішло шкереберть": романтик під час освідчення своїй коханій зламав пальця (відео)

22-річний Алек Райт, якому наклали 8 швів, був вкрай розчарованим через зіпсовані плани. Однак він щасливий з того, що тепер має чим поділитися з друзями та знайомими.

Молодий романтик, який планував зробити незабутню пропозицію своїй коханій, опинився у лікарні через перелом пальця. Про цей курйозний інцидент його дівчина розповіла у TikTok.

22-річний Алек Райт з Далласа (США) вирішив освідчитися своїй обраниці – Енджел Ґріффін. Він витратив 650 доларів на фотографа і відеооператора, а також 300 доларів на квіти та свічки, щоб задекорувати Хайленд-Парк, де це мало відбутися.

Однак все пішло не за планом. Закриваючи багажник свого автомобіля, чоловік у чорному костюмі випадково прищемив й зламав мізинця на руці.

Алек прищемив мізинця, коли закривав багажник свого авто Фото: TikTok

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"Я люблю тебе і хочу провести з тобою все своє життя. А ти проведеш зі мною решту життя?" – запитав він у коханої уже в кареті швидкої допомоги.

Схвильована Енджел відповідала, що "так", одягла каблучку вартістю 1000 доларів й обійняла свого заплаканого нареченого, який сидів на ношах з апаратом для вимірювання артеріального тиску й пов’язкою на пальці.

Енджел обіймає Алека у кареті швидкої допомоги Фото: TikTok

Алек, якому наклали 8 швів, визнав, що був вкрай розчарованим через зіпсовані плани. Однак він щасливий з того, що тепер має чим поділитися з друзями та знайомими.

"Це було досить болісно – точно не те, на що я сподівався. Але хотів все ж зробити пропозицію, хоча сумнівався, чи зможу. Усе пішло шкереберть", – згадує він.

Алек Райт разом зі своєю коханою Фото: TikTok

Це відео на момент публікації зібрало понад 4,7 млн переглядів та 2 тисячі коментарів. Користувачі назвали цей момент ще милішим, аніж було заплановано.

"Мені так сумно. Він був таким схвильованим, але насправді це чудова історія, яку можна розповісти своїм онукам".

"Той факт, що він плаче більше, аніж вона, просто показує, як сильно він її любить".

"Це навіть чарівніше, ніж запланована пропозиція!"

"О боже, бідний! Я радий, що ти отримала таку приємну пропозицію руки та серця!"

До слова, пара вирішила одружитися у травні 2025-го, до цього вони зустрічалися упродовж 2 років.

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