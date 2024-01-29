"Не пощастило": водій Amazon доставив посилки в згорілий будинок (відео)

Елісон Даффрон неодноразово телефонувала до служби підтримки, намагаючись змінити адресу доставки. За її словами, співробітники компанії відмовилися і замість цього залишили коробки біля згорілого житла.

Водій Amazon залишив дві посилки в згорілому будинку, хоча клієнтка наполегливо просила змінити адресу доставки. 20-річна Елісон Даффрон була засмучена і обрушилася з критикою на компанію після того, як їхній працівник залишив коробки поруч із житлом, яке знищила пожежа. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео, опублікованому в TikTok.

Дівчина та її сім'я були "вбиті" горем, коли на початку місяця їхній будинок згорів практично до тла. Попри те, що її рідні змогли вибратися, дві їхні улюблені кішки, на жаль, загинули у вогні. Від житла залишилися тільки уламки. Однак на цьому його історія не закінчилася.

Еллісон була здивована, виявивши, що посилки Amazon, які вона замовляла до пожежі, все одно будуть доставлені до зруйнованого будинку.

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20-річна студентка розповіла, що неодноразово телефонувала до служби доставки, намагаючись змінити адресу. Але, за її словами, співробітники компанії відмовилися і натомість доставили дві посилки туди, де раніше знаходилися вхідні двері.

У ролику, який став вірусним і набрав понад 2,1 млн переглядів, можна побачити, як Еллісон імітує розмову з технічною підтримкою Amazon телефоном.

"Будинок моєї родини згорів. Ви не дозволите нам змінити місце доставки?" — підписала вона відео.

Потім на відео з'явилася фотографія нової посилки, що лежить біля воріт перед згорілою будівлею. Вона розповіла, що водій навіть обійшов попереджувальну стрічку, яку залишила поліція, щоб залишити коробку.

Елісон була засмучена і обрушилася з критикою на компанію Amazon Фото: TikTok

Однак багато користувачів TikTok Amazon стали на бік водія і писали в коментарях, що у кур'єра, можливо, не було вибору:

"Як водій Amazon, якщо я не доставляю товар, це лягає на мене. Тим більше якщо хтось потім поскаржиться на це в Amazon";

"Amazon не залишають кур'єрам вибору, тому що це знижує показники DSP, якщо вони не доставляють усі посилки в зазначене місце".

Були глядачі, які просто жартували або підтримували дівчину:

"Омг, я доставляв товар у будинок, який нещодавно згорів, і так, мені не дозволили доставити його кудись іще, окрім як за цією адресою";

"У мій будинок в'їхала машина, і Amazon доставив товар ще до того, як її відбуксирували машину від стіни. Вони просто обійшли навколо машини lol".

Пізніше дівчина зазначила в коментарях, що єдиний раз, коли вона та її сім'я вирішила зайти на територію будинку, був під час пошуків їхніх кішок

"Це була сильна пожежа, у гаражі були розріджувачі для фарб, літієві батареї, на ділянці стояв кемпер, мотоцикл у гаражі, було кілька вибухів, усе це було просто токсично, це було небезпечно", — сказала вона.

За словами Еллісон, вона зателефонувала в Amazon з приводу кожної з окремих посилок, які мали бути доставлені, і хоча співробітники компанії погодилися притримати одну посилку, щоб вона могла забрати її, вони відмовилися зробити те ж саме з рештою, адже товар уже був у дорозі.

"Мені телефонували, коли посилка вже була на маршруті, і мені сказали: "Не пощастило". Це тривало, і врешті-решт я просто здалася. Повертатися туди, де згорів твій будинок, просто сумно, просто сумно, і це відстій", — згадує вона.

Сім'я Еллісон була змушена повернутися у свій зруйнований будинок, щоб забрати посилки, оскільки побоювалася, що їх вкрадуть, але вона пояснила, що їм було важко дивитися на те, в якому стані залишився їхній будинок.

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