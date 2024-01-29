Блогер, який їсть по 3 великі бургери на день, схуд на 2 кг за кілька днів (відео)

Бен Дін вирішив провести невизначену кількість днів, спостерігаючи за тим, як довго він зможе харчуватися тільки Біг-Маками з McDonald's. На 3 день чоловік помітив, що почав втрачати вагу.

Ютубер Бен Дін сидить на особливій дієті, з'їдаючи по три бургери з McDonald's щодня. В одному зі своїх останніх відео блогер розповів, що скинув 2 кілограми всього за 2 дні такого схуднення.

Чоловік вирішив спробувати незвичайну дієту, харчуючись тільки бургерами, які не є прикладом здорової їжі. Однак Бен Дін захотів посперечатися з подібним твердженням.

Громадянин США, який нині живе в Сеулі, Південна Корея, вирішив провести невизначену кількість днів, спостерігаючи, як довго він зможе харчуватися тільки Біг-Маками, і був шокований тим, що швидко втрачає вагу.

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"У найближчі кілька днів я, напевно, з'їм більше Біг-Маків, ніж будь-коли у своєму житті", — сказав чоловік у першому відео, в якому він показав свою нову дієту. За його словами, це була просто "випадкова ідея". Однак американець зазначив, що черпав натхнення в американця Дона Горске, який з'їдав щонайменше один Біг-Мак на день упродовж останніх 50 років, що дало йому змогу з'їсти 32 340 таких бургерів за все своє життя.

Через кілька днів ютубер розповів, що сумує за іншою їжею Фото: BenDeen/Youtube

Бен не сподівається наблизитися до рекорду свого земляка, але його дієта, яку він розпочав у понеділок (22 січня), передбачає, що він з'їдатиме по три біг-маки на день, усі в один і той самий час. Бен був здивований поживністю бургерів, кожен з яких містить 590 калорій, 34 г жиру, 46 г вуглеводів і 25 г білка.

"Напрочуд мало калорій, я б сказав, багато білка, не так уже й погано. Однак коли дивишся на інформацію про алергени, стає трохи ніяково: усі різні інгредієнти в одному Біг-Маку — це просто абсурд", — сказав він.

Хоча він не планує їсти ніякої іншої їжі, Бен вживає один вітамін на день, а також дві мірні ложки протеїну в рідкій формі й будь-які напої, які він захоче. Через кілька днів ютубер розповів, що сумує за іншою їжею.

Біг-мак містить 590 калорій, 34 г жиру, 46 г вуглеводів і 25 г білка Фото: BenDeen/Youtube

Бен також вирішив почати стежити за своєю вагою. На третій день він помітив, що відбувається щось дивне.

"Я втратив на вагах цілих 2 кг за 24 години, тож сьогодні вранці я зважився, щойно прокинувся, і вага знизилася на один кг", — сказав він.

Бен зазначив, що почувався трохи дивно, але сказав, що Біг-Маки давали йому пристойну кількість енергії та поживних речовин. Спочатку він пояснив втрату ваги коливаннями ваги води.

"Мені цікаво подивитися, якою буде моя вага завтра, адже якщо щодня втрачати по кілограму, то через певну кількість днів мене б уже не було, тож це було б не ідеально. За останні два дні я втратив два кг, що не має для мене особливого сенсу... невже організм може так швидко втрачати масу", — додав він.

Бен пояснив, що зважується за одних і тих самих обставин — одразу після пробудження, перед тим як випити що-небудь або сходити в туалет. Він також розповів, що від трьох бургерів на день він не почувається погано.

"У мене не було ніякого болю в животі, у мене взагалі не було ніяких проблем зі шлунком, травленням або будь-яких інших проблем", — розповів він глядачам.

Особлива дієта чоловіка триває вже 8 днів.

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