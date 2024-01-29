Пережили шок: покупці знайшли "сюрприз" в пакуванні з пиріжками (фото)

Користувачі мережі у коментарях діляться своїми враженнями від побаченого.

Покупці однієї з найвідоміших австралійських пиріжкових стверджують, що у їхній їжі були мертві щурі. Про це пише видання Daily Mail.

Двоє чоловіків виклали у соцмережі світлини гризунів, яких вони нібито знайшли у своїх пиріжках після того, як зробили замовлення у закладі Beefys at Aussie World, розташованому на південному заході від Саншайн-Кост (Австралія).

Один із них порадив своїм підписникам бути обережними з їжею, опублікувавши фото мертвого щура, вкритого овочами із салату. Він зазначив, що відмовився від страви, щойно знайшов огидний "сюрприз".

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Інший покупець також додав знімки рештків гризуна у пиріжку із салатом. Чоловік стверджує, що знайшов його в пакуванні через чотири–п'ять днів після придбання страви.

Покупець знайшов щура у пиріжку Фото: Facebook

Ці дописи швидко поширилися в соціальних мережах. Юзери почали ділитися своїми враженнями та шоком від побаченого.

"Таку їжу мій кіт залишає на килимку біля дверей. Ділиться зі мною"

"У дитинстві це був мій улюблений заклад. Дякую, що зруйнували ілюзії"

"Напевно, це було зроблено навмисно, чи не так?"

Один з користувачів мережі зауважив, що не варто звинувачувати Beefy's у тому, що в пакеті із салатом опинився щур, оскільки упакуванням їжі, за його словами, займається інша компанія.

Покупець знайшов щура у пиріжку Фото: Facebook

"Я, звичайно, не звинувачую магазин, бо це не має до них жодного стосунку, але, напевно, не завадило б двічі перевірити пакування", — написав він.

Нагадаємо, що це вже далеко не перший подібний випадок. Раніше Фокус писав про жінку з шотландського Глазго, яка була ошукана в одному із супермаркетів мережі Waitrose. Клієнтка придбала бутерброд із солоною яловичиною у вакуумному пакуванні, але коли відкрила його, то побачила неприємний "сюрприз". Жінка поскаржилась, що це був найгірший день у її житті. Втім, користувачі соцмереж спершу навіть не зрозуміли, в чому саме проблема.

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