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Пережили шок: покупці знайшли "сюрприз" в пакуванні з пиріжками (фото)

Володимир Грисюк
Фото: Pinterest | Ілюстративне фото

Користувачі мережі у коментарях діляться своїми враженнями від побаченого.

Покупці однієї з найвідоміших австралійських пиріжкових стверджують, що у їхній їжі були мертві щурі. Про це пише видання Daily Mail.

Двоє чоловіків виклали у соцмережі світлини гризунів, яких вони нібито знайшли у своїх пиріжках після того, як зробили замовлення у закладі Beefys at Aussie World, розташованому на південному заході від Саншайн-Кост (Австралія).

Один із них порадив своїм підписникам бути обережними з їжею, опублікувавши фото мертвого щура, вкритого овочами із салату. Він зазначив, що відмовився від страви, щойно знайшов огидний "сюрприз".

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Інший покупець також додав знімки рештків гризуна у пиріжку із салатом. Чоловік стверджує, що знайшов його в пакуванні через чотири–п'ять днів після придбання страви.

Покупець знайшов щура у пиріжку
Фото: Facebook

Ці дописи швидко поширилися в соціальних мережах. Юзери почали ділитися своїми враженнями та шоком від побаченого.

  • "Таку їжу мій кіт залишає на килимку біля дверей. Ділиться зі мною"
  • "У дитинстві це був мій улюблений заклад. Дякую, що зруйнували ілюзії"
  • "Напевно, це було зроблено навмисно, чи не так?"

Один з користувачів мережі зауважив, що не варто звинувачувати Beefy's у тому, що в пакеті із салатом опинився щур, оскільки упакуванням їжі, за його словами, займається інша компанія.

Покупець знайшов щура у пиріжку
Фото: Facebook

"Я, звичайно, не звинувачую магазин, бо це не має до них жодного стосунку, але, напевно, не завадило б двічі перевірити пакування", — написав він.

Нагадаємо, що це вже далеко не перший подібний випадок. Раніше Фокус писав про жінку з шотландського Глазго, яка була ошукана в одному із супермаркетів мережі Waitrose. Клієнтка придбала бутерброд із солоною яловичиною у вакуумному пакуванні, але коли відкрила його, то побачила неприємний "сюрприз". Жінка поскаржилась, що це був найгірший день у її житті. Втім, користувачі соцмереж спершу навіть не зрозуміли, в чому саме проблема.

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