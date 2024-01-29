Жінка купила жахливий будинок за 1 фунт стерлінгів: тепер їй заздрять всі сусіди (фото, відео)

Попри табличку "заходьте на свій страх і ризик", 36-річна Максін Шарплз взялася за повну реконструкцію житла.

Покинутий будинок у Ліверпулі (Велика Британія), що коштував всього за 1 фунт стерлінгів, зазнав разючої трансформації у руках нової власниці всього за кілька років. Тепер їй заздрять усі сусіди. Детальніше про це йдеться у відео на YouTube-каналі Make It.

Будинок виставили на продаж завдяки ініціативі міської ради "Будинки за фунт" (Homes for Pound Scheme), щоб відродити занедбані об’єкти нерухомості.

У 2015 році його придбала тодішня аспірантка Ліверпульського університету 36-річна Максін Шарплз.

Будинок Максін Шарплз після реконструкції Фото: Maxine Sharples

"Мені подзвонили й повідомили, що я потрапила у короткий список. Спочатку подумала, що це шахрайство, але таки погодилась прийти на співбесіду", – згадує вона.

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Попри табличку на дверях "заходьте на свій страх і ризик", жінка взялася за повну реконструкцію будинку. Згідно з її ескізами, спальня та ванна кімната мали розташуватися на першому поверсі, а кухня й вітальня – нагорі.

До ремонту Фото: Maxine Sharples До ремонту Фото: Maxine Sharples

Однак ці плани неочікувано перекреслила пандемія. Шарплз не вдалося знайти підрядників за доступною ціною, тож вона вирішила зайнятися ремонтом самостійно, покинувши постійну роботу.

У якийсь момент проєкт реконструкції застопорився через брак коштів та болісне розлучення Максін з коханим чоловіком у часи безробіття. Жінка дуже боялась, що втратить право власності, а 60 тисяч фунтів стерлінгів, витрачених на ремонт, пропадуть даремно.

На щастя, місцева влада продовжила термін завершення реконструкції. Окрім того, до ремонту долучилась група друзів нової власниці житла, тож усі оздоблювальні роботи були завершені вчасно.

Після ремонту Фото: Maxine Sharples Після ремонту Фото: Maxine Sharples

Тепер у будинку є розкішна ванна кімната, спальня з ліжком king size і підлога з підігрівом. На другому поверсі – витончена кухня та простора вітальня в сучасному стилі.

Після масштабної трансформації будинок не впізнати – з "розвалюхи" він перетворився на люксовий таунхаус.

Максін називає другий поверх "міським спокійним раєм", де можна розслабитися, зайнятися йогою, почитати та відпочити від міської метушні.

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