Жінка розлучилася з чоловіком через те, що він не мився і рідко чистив зуби (фото)

Під час судових слухань жінка довела, що її чоловік нехтував правилами особистої гігієни і припинив доглядати за собою.

Мешканка Анкари розірвала шлюб із чоловіком, тому що він не приймав душ, чистив зуби лише один-два рази на тиждень і не приділяв уваги особистій гігієні. Також Верховний суд зобов'язав чоловіка виплатити ексдружині компенсацію в розмірі 500 тисяч лір (600 тисяч гривень). Про це пише газета Sabah.

Під час судових слухань жінка, ім'я якої не називається, довела, що її чоловік нехтував правилами особистої гігієни й припинив доглядати за собою. Вона зазначила, що він чистив зуби лише кілька разів на тиждень і носив один і той самий одяг по 5 днів поспіль. Після усвідомлення, що вона більше не може терпіти таке недбале ставлення до гігієни з боку свого чоловіка, жінка подала на розлучення.

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Спільні знайомі пари підтвердили свідчення заявниці в суді. Також колеги чоловіка по роботі стверджували, що працювати з ним в одному приміщенні було нестерпно через неприємний запах. У підсумку суд повністю визнав провину відповідача.

Рішення, визнане регіональним апеляційним судом таким, що відповідає закону, було затверджено 2-ю палатою Касаційного суду і остаточно затверджено. У своєму рішенні Касаційний суд ухвалив, що чоловік-відповідач повністю винен у подіях, що призвели до розлучення, зокрема, в тому, що не приділяв уваги особистій гігієні та усуненню запаху поту, тоді як жінка була "бездоганна".

Сенем Йилмазель розповіла, що рішення про компенсацію також було схвалено Фото: YouTube

Адвокат мешканки Анкари Сенем Йилмазель розповіла, що рішення про компенсацію також було схвалено.

"У нашому цивільному законодавстві причини розлучення поділяються на дві: спеціальні причини розлучення і загальні причини розлучення. Загальні причини для розлучення — це будь-які причини, які роблять спільне життя нестерпним. Відповідач не приймав душ, тобто приймав його дуже рідко. Зуби він чистив один-два рази на тиждень. Тому ми подали позов про розлучення. Суд першої інстанції вирішив, що відповідач повністю винен, а позивач бездоганний. Ми подали позов про розлучення з виплатою матеріальної та моральної компенсації. Було вирішено виплатити моєму клієнту компенсацію в розмірі 500 тисяч лір. Це рішення надійшло до вищих судових інстанцій", — заявила вона.

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