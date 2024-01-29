Жінка розлучилася з чоловіком через те, що він не мився і рідко чистив зуби (фото)
Під час судових слухань жінка довела, що її чоловік нехтував правилами особистої гігієни і припинив доглядати за собою.
Мешканка Анкари розірвала шлюб із чоловіком, тому що він не приймав душ, чистив зуби лише один-два рази на тиждень і не приділяв уваги особистій гігієні. Також Верховний суд зобов'язав чоловіка виплатити ексдружині компенсацію в розмірі 500 тисяч лір (600 тисяч гривень). Про це пише газета Sabah.
Під час судових слухань жінка, ім'я якої не називається, довела, що її чоловік нехтував правилами особистої гігієни й припинив доглядати за собою. Вона зазначила, що він чистив зуби лише кілька разів на тиждень і носив один і той самий одяг по 5 днів поспіль. Після усвідомлення, що вона більше не може терпіти таке недбале ставлення до гігієни з боку свого чоловіка, жінка подала на розлучення.
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Спільні знайомі пари підтвердили свідчення заявниці в суді. Також колеги чоловіка по роботі стверджували, що працювати з ним в одному приміщенні було нестерпно через неприємний запах. У підсумку суд повністю визнав провину відповідача.
Рішення, визнане регіональним апеляційним судом таким, що відповідає закону, було затверджено 2-ю палатою Касаційного суду і остаточно затверджено. У своєму рішенні Касаційний суд ухвалив, що чоловік-відповідач повністю винен у подіях, що призвели до розлучення, зокрема, в тому, що не приділяв уваги особистій гігієні та усуненню запаху поту, тоді як жінка була "бездоганна".
Адвокат мешканки Анкари Сенем Йилмазель розповіла, що рішення про компенсацію також було схвалено.
"У нашому цивільному законодавстві причини розлучення поділяються на дві: спеціальні причини розлучення і загальні причини розлучення. Загальні причини для розлучення — це будь-які причини, які роблять спільне життя нестерпним. Відповідач не приймав душ, тобто приймав його дуже рідко. Зуби він чистив один-два рази на тиждень. Тому ми подали позов про розлучення. Суд першої інстанції вирішив, що відповідач повністю винен, а позивач бездоганний. Ми подали позов про розлучення з виплатою матеріальної та моральної компенсації. Було вирішено виплатити моєму клієнту компенсацію в розмірі 500 тисяч лір. Це рішення надійшло до вищих судових інстанцій", — заявила вона.
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