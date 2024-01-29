Клієнтка поскаржилась на кур'єра через сморід від їжі: запис з вебкамери викликав у неї шок
Засоромлена своєю поспішною реакцією жінка зателефонувала працівникові служби доставки й попросила вибачення.
Мандрівниця з Китаю була шокована, коли отримала їжу, замовлену в службі доставки. Жінка побачила, що пакунок із харчами весь залитий сечею, і відразу запідозрила кур'єра. Про це пише видання South China Morning Post.
Повідомляється, що туристка зупинилася у гостьовому будинку в північній провінції Хебей.
Коли кур'єр приніс замовлення і поклав пакунок біля дверей номера, клієнтка отримала повідомлення на телефон. Проте, відкривши двері, вона з жахом помітила, що пакет з їжею весь мокрий та жахливо смердить.
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Обурена жінка відразу надіслала фото свого зіпсованого замовлення працівникові служби доставки зі звинуваченнями: "Як ви могли так вчинити?! Це неприпустимо!".
Однак кур’єр запевнив її, що немає до цього жодного стосунку.
"Чому б вам просто не визнати це? Ми з вами – єдині люди, які торкалися сумки з їжею, і навряд чи я могла помочитися на власну їжу, чи не так?" – кричала вона.
Скільки б водій не доводив свою невинуватість, клієнтка йому не вірила, тож чоловік запропонував переглянути записи з камер відеоспостереження. На плівці можна побачити, як до пакета підбігає сусідський пес і "мітить" його.
Засоромлена своєю поспішною реакцією жінка зателефонувала кур’єру і попросила вибачення.
У коментарях в соціальних мережах люди називають цю ситуацію дуже кумедною.
- "Ха-ха, який неслухняний пес"
- "Собака пожартував"
- "Пес, мабуть, відчув запах апетитної їжі"
- "Можна було б здогадатися і без перегляду камер відеонагляду"
- "Важка робота у кур’єрів, скажу я вам"
До речі, з кур’єрами досить часто трапляються курйозні історії. Раніше Фокус писав, як кур'єр Amazon вирішив викинути посилку британки у відро для сміття.
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