Ветеран 20 років прикидався неходячим й отримав від держави $663 тисячі допомоги (фото)

Шахрайство було розкрито, коли чоловіка спіймали на "гарячому". Очевидці кілька разів бачили, як він пересувається без інвалідного крісла.

Житель американського штату Нью-Гемпшир протягом двох десятиліть обманював владу, видаючи себе за паралізованого ветерана. За цей час шахрай незаконно отримав допомоги на суму близько 663 тисяч доларів. Про це пише видання Bild.

49-річний Крістофер Штульц зізнався, що у 2003 році звернувся до Департаменту у справах ветеранів США з проханням про соціальну допомогу.

Чоловік стверджував, що після демобілізації йому паралізувало ноги, тож він не може ходити без інвалідного візка. У такий спосіб ветеранові вдавалося щомісяця отримувати від 3,8 до 4,2 тисячі доларів компенсацій.

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Також Штульцу виділили кошти на купівлю спецавтомобіля, пристосованого для людей з обмеженими можливостями. Загальна сума незаконно отриманих ним виплат із січня 2003 року по грудень 2022 року склала майже 663 тисячі доларів.

Шахрайство було розкрито, коли чоловіка спіймали на "гарячому". Очевидці кілька разів бачили, як він пересувається без інвалідного крісла чи інших пристроїв для ходьби.

У жовтні 2021 року Крістофер, який використовує свій інвалідний візок у госпіталі для ветеранів у Бостоні (штат Массачусетс), поклав його у свій автомобіль, а потім спокійно прогулювався торговим центром, як ні в чому не бувало.

Штульц отримав від держави 663 тисячі доларів допомоги Фото: Antrim Elementary School

За даними прокуратури, відтоді за ним уважно стежили.

Декілька людей, які особисто знали Штульця з початку 2000-х років, заявили слідчим, що ніколи не бачили його в інвалідному візку або з іншими пристосуваннями для ходьби.

Зрештою, 49-річному ветеранові нічого не залишалося, як зізнатися у брехні. Чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном в 3 роки. Його також можуть зобов'язати повернути усі отримані від держави гроші.

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