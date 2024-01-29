Історія гідна кіносценарію: знайдено "неоціненний" шедевр, що безслідно зник 55 років тому (фото)

ФБР повернуло картину законному власнику Френсісу Вуду. Жодних звинувачень у справі не висунуто, адже всі фігуранти вже померли.

"Неоціненна" картина відомого британського художника Джона Опі, що була викрадена відомим політиком за участі мафіозі понад півстоліття тому, нарешті повернулася до законного власника – 96-річного Френсіса Вуда з Ньюарка (США). Про це пише видання The Salt Lake Tribune.

Повідомляється, що шедевр під назвою "Шкільна вчителька" (1784) зник з будинку родини Френсіса Вуда після пограбування у 1969 році. Тріо злодіїв проникло в житло, щоб викрасти у нього колекцію монет, але їм завадила сигналізація.

Шедевр зник з будинку родини Френсіса Вуда після пограбування у 1969 році. Фото: AP

Того дня на місце події прибули поліціянти та депутат міської ради Ентоні Імперіале. Дізнавшись про цінний твір мистецтва, він наказав своїм спільникам з мафії прибрати його до рук.

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Через місяць Імперіале, який помер у 1999 році, нібито наказав грабіжникам – Джеральду Фесті, Джеральду Доннерстагу та Остіну Костільоне – повернути шедевр, який батько Вуда придбав у 1930-х роках за 7500 доларів. Але так не сталося.

Лише через 6 років після крадіжки правда розкрилася завдяки свідченням одного зі злочинців. Втім, сам Імперіале, який на той час встиг стати сенатором штату та балотуватися на посаду мера Ньюарка, дивом уникнув покарання.

Лише через 6 років після крадіжки правда розкрилася завдяки свідченням одного зі злочинців. Фото: AP

ФБР повернуло картину законному власнику Френсісу Вуду. Жодних звинувачень у справі не висунуто, адже всі фігуранти вже померли.

"Це просто дивовижна історія, гідна кіносценарію", – резюмував агент ФБР Гері Франс.

До речі, інші роботи авторства Джона Опі виставлялись на продаж на таких аукціонах, як Sotheby's і Christie's. Одна з них – майже за 1 мільйон доларів.

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