Як це можливо: на фото з пляжу 1940-х років знайдено "мандрівника в часі"

Якщо придивитися, то можна помітити, що один із чоловіків у коричневому костюмі різко виділяється з-поміж інших.

Архівний знімок, зроблений на одному з британських пляжів під час Другої світової війни, став приводом для жвавої дискусії у соцмережах. Про це пише видання Express.

На фотографії 1943 року показано, як засмагають та купаються відвідувачі пляжу в Корнуоллі. Однак серед них є один дивний персонаж з предметом, що дуже нагадує сучасний смартфон.

Повідомляється, що знімок було зроблено на пляжі Тауен у Ньюквеї. Якщо придивитися, то можна помітити, що один із чоловіків у коричневому костюмі різко виділяється з-поміж інших. Він захоплено взаємодіє з пристроєм, дуже схожим на сучасний телефон.

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Багато хто з користувачів мережі побачив у цьому "доказ" існування мандрівок у часі. "Схоже, що цей хлопець перевіряє телефон у 1940-х!" – пише один із коментаторів. "Гарний улов. Очевидно, що це мандрівник у часі з мобільним пристроєм", – зазначає інший.

Утім, скептики вважають цю версію повною нісенітницею. На їхню думку, насправді людина на фото просто скручує в руках цигарку, тож нічого містичного в кадрі немає.

"Це безглузді фантазії", – резюмують вони.

До речі, це далеко не перша історія, що спровокувала дискусії про подорожі у часі.

Раніше Фокус повідомляв, що самопроголошений "мандрівник у часі з 2671 року Іно Аларік назвав дати найбільших стихійних лих. За його прогнозами, невдовзі може статися кілька екологічних катастроф, унаслідок чого 2023 та 2024 роки стануть "найгіршими в історії". Глядачі TikTok розділилися в думках, чи може це бути правдою.

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