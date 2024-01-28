Турист приїхав до США подивитися запуск ракети в космос і знайшов діамант у багнюці (фото)

Вартість коштовного каменя може оцінюватися приблизно у 28 250 доларів США. Фахівці назвали його одним із найбільших у країні.

Француз Жюльєн Навас знайшов діамант вагою 7,46 карата в державному парку Crater of Diamonds ("Кратер діамантів") у штаті Арканзас. Про це повідомляє Washington Post.

Він приїхав до США, щоб на власні очі побачити запуск приватної місячної місії з мису Канаверал у штаті Флорида. Потім разом із другом чоловік поїхав до Нового Орлеана. У місті він дізнався про державний парк в Арканзасі. Досвідчений мисливець за дорогоцінними металами та мінералами, Навас вирішив провести другу половину своєї подорожі саме там.

Перш ніж вирушити на пошуки, Навас проконсультувався з працівниками парку щодо різних методів пошуку таких коштовностей. Напередодні візиту француза в "Кратері діамантів" пройшли дощі.

Турист взяв напрокат базовий набір для полювання на діаманти — лопату, сита, відра. Згодом він вирушив на пошуки.

Чоловік провів чотири години, копаючись у багнюці та промиваючи холодною водою гравій, який збирав у відра, але нічого не виблискувало. Після обідньої перерви він бродив кратером, спостерігаючи за іншими відвідувачами. Турист ходив навколо ще три години, доки не помітив коричневий кристал, схожий на димчастий кварц. Навас не підозрював, наскільки це коштовний камінь, тому втішив себе думкою, що знайшов вартісний приз.

В ідентифікаційній лабораторії парку експерти взяли у нього кристал і повернулися з широкими посмішками. Вони повідомили йому, що він знайшов один з найбільших діамантів у країні.

Навас і діамант Фото: Arkansas State Parks

"Це був один з найдивовижніших сюрпризів після народження моєї доньки. "Оскільки це великий діамант, вони попросили мене дати йому ім'я. Я назвав його ім'ям моєї нареченої — "Діамант Карін", – сказав француз.

Навас новину щодо знахідки тримав у таємниці, доки не повернувся до Франції. Він сказав, що діамант такий великий, що, можливо, зможе використати камінь для двох обручок: одну для своєї нареченої, а іншу для далекого весілля своєї 3-річної доньки.

Діамант Карін Фото: Arkansas State Parks

Коричневі діаманти є найбільш поширеними в природі. Чим інтенсивніший колір, тим вища ціна. Камені того типу, який знайшов француз, продаються приблизно за 3780 доларів за карат. Саме цей діамант, як повідомило видання Bild, оцінюється приблизно у 28 250 доларів США (26 000 євро).

Нагадаємо, 6 січня стало відомо, що чоловік загубив діамантову обручку за $10 тисяч всього за мить до освідчення. Подружжя пропонує винагороду в 1000 доларів за обручку, яку, ймовірно загубили на території Саут-Страуб-парку.