"Вижила й чекала": у Херсоні кішка, яка загубилася під час боїв, за рік повернулася до господині (відео)

Домашня вихованка, незважаючи на тривалу розлуку, впізнала свою господиню й одразу знайшла спільну мову з іншими тваринами в родині.

Кішка, яка, злякавшись вибухів незадовго після деокупації Херсона, втекла з дому і загубилася, повернулася до своєї господині через рік і два місяці розлуки. Відео розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі TikTok фотографиня Катерина Кікоть.

Вона розповіла, що її кішка зникла після деокупації Херсона, коли почалися обстріли Антонівки з лівобережжя. Будинок жінки також постраждав від артилерійського вогню, а сама Катерина з близькими та домашніми тваринами ледь вижила. Після цього їй довелося покинути будинок і переїхати в інший район міста.

"Я постійно переглядала фото всіх котів з Антонівки. Після підриву Каховської ГЕС їздила додому з надією знайти її. Але її не було. І ось раптово, через рік і два місяці після зникнення, я бачу її фото — вона жива і в Антонівці. Це був шок, неймовірне диво і купа сліз. Їхати в зону щоденних обстрілів страшно, але чи можна було інакше? Вона вижила і чекала на нас", — написала Катерина Кікоть.

На відеокадрах, розміщених жінкою, видно, як кішку везуть додому в переносці. Тварина треться об ґратчасті дверцята. А вдома кішка спокійно виходить із переноски і починає "спілкуватися" з іншими домашніми тваринами, зокрема із собаками. Також Катерина Кікоть показала, як гладить свою кішку і грається з нею.

Відео набрало безліч переглядів, а в коментарях українці назвали несподіване повернення домашньої улюблениці додому справжнім дивом.

Нагадаємо, на початку січня ми писали про те, що кіт повернувся додому через 7 років після зникнення. Повідомляється, що заблукалого котика свого часу прихистили працівники фабрики, і він прожив там у невеликому сарайчику останній рік. Де тварина була до цього, ніхто не знає.

А наприкінці листопада 2023 року ЗМІ писали про те, що кіт повернувся додому через 11 років після зникнення. Ключову роль у поверненні кота додому зіграв вшитий у нього мікрочип з усією необхідною інформацією.