"Це знак": наречений і наречена прихистили бездомну кішку, яка перервала їхнє весілля (відео)

Метт і Кара раптом почули гучні дивні звуки, що лунали з лісу позаду них. Гості навіть почали сміятися, що не сподобалося нареченому і він вирішив перервати свою присягу.

Наречений і наречена прихистили бездомну кішку, яка завадила їм провести весільну церемонію на відкритому повітрі. Цей момент потрапив на відео, яким пара поділилася в TikTok.

Стоячи біля вівтаря і обмінюючись присягами під час свого весілля, Метт і Кара раптом почули гучні дивні звуки, що лунали з лісу позаду них. Через кілька хвилин вони зрозуміли, що це бездомна кішка.

Ролик став вірусним і швидко підкорив соцмережі, набравши понад 14,7 млн переглядів.

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Гості пари і молодята могли чути нявкання голосно і виразно, Метт пояснив, що спочатку шум заглушався звуком його власного голосу, коли він вимовляв клятву з мікрофоном в руках.

"Я повинен припинити це через кішку", — сказав наречений.

Спочатку чоловік був незадоволений сміхом гостей під час виголошення клятви.

"Усе, що ми помітили, — це те, що всі сміялися. Я був трохи роздратований", — додав він.

Однак зрозумівши, що причиною такої реакції була крихітна безпритульна кішечка, пара прийшла в захват від такого несподіваного повороту подій.

"Вона сиділа на пеньку прямо за нами й вимагала, щоб її почули. Ми дуже любимо кішок, нас разом звуть Кетт (Cat у перекладі з англійської кішка). У нас навіть є прикраси для торта з кішками. Тож це було просто божевіллям. Після всього цього вона затихла до кінця церемонії, але це дійсно було схоже на знак", — розповіла Кара.

Через кілька тижнів із парою зв'язалися представники закладу і повідомили, що кішку вдалося зловити.

"Ми знали, що вона повинна бути у нас. Вона стала ідеальним доповненням на нашому весіллі", — написали вони над фотографією кішки, яку назвали Дейзі.

У подальшому відео пара розповіла, що персоналу весільного закладу довелося потрудитися, щоб зловити Дейзі, нагодувавши її креветками. Співробітники відвезли кішку в притулок для тварин, де їй надали медичну допомогу, після чого Метт і Кара приїхали за нею. Крім Дейзі, у пари є ще один кіт на ім'я Гетсбі, якого вони показують у TikTok. Прихистивши Дейзі, пара опублікувала відео, на якому обидва коти лежать один на одному.

"І в неї теж з'явився новий найкращий друг!" — свідчив підпис.

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