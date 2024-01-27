"Якщо честь заплямували": поправка до закону дасть змогу сенаторам США викликати один одного на дуель

Сенатор Нік Шроєр запропонував доволі незвичну поправку до закону рідного штату. Документ потрапив у соцмережі й викликав бурхливу хвилю обговорень.

Член Сенату штату Міссурі Нік Шроєр запропонував змінити правила, які, якщо їх ухвалять, дозволять сенаторам викликати один одного на дуель. Про це повідомили представники демократичної партії штату в X (раніше Twitter).

Політик вважає, що залагоджувати розбіжності за допомогою фізичного впливу це гарна ідея.

Запропонована ним поправка потрапила в соцмережі й викликала бурхливу хвилю обговорень.

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"Якщо честь сенатора зачеплена іншим сенатором до такої міри, що її неможливо відновити, то він може виправити образу, завдану його честі, викликавши сенатора, який образив його, на дуель. Довірений представник ображеного сенатора, відомий як секундант, повинен надіслати письмовий виклик сенатору кривднику. Обидва політики мають домовитися про умови дуелі, включно з вибором зброї, що має бути засвідчено і забезпечено їхніми секундантами. Дуель має відбутися в будівлі сенату о першій годині полудня в день, про який домовилися сторони", — йдеться в поправці.

Запропонована сенатором поправка потрапила в соцмережі і викликала бурхливу хвилю обговорень Фото: X (Twitter)

Джеймі Мерфі, керівник апарату Шроєра, повідомив журналістам, що сенатор глибоко зацікавлений у відновленні почуття честі в Сенаті Міссурі. За його словами, ідея дуелі, можливо, була запропонована в метафоричному сенсі, її суть полягає у вихованні поваги і нагадуванні членам сенату про те, що слова, сказані під час дебатів, можуть мати реальні наслідки.

"Поки особисті суперечки не знайдуть вирішення, а справжні лідери не зроблять крок уперед, щоб першими відкинути особисті почуття заради блага Міссурі, ми продовжуватимемо пропонувати шляхи вирішення", — заявив Мерфі.

Видання Newsweek зазначає, що Шроєр є членом фракції, до якої входять шість інших сенаторів. Група також хоче скоротити бюджет штату і внести зміни у фінансування освіти, включно з програмою податкових кредитів для оплати стипендій у приватних школах.

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