Гроші зруйнували життя: подружжя, яке виграло $13 млн, втратило все (фото)

Алекс і Рут Тот швидко збанкрутували, їх звинувачували в ухиленні від сплати податків. Подружжя розлучилося і навіть отримувало погрози вбивства.

У подружжя Алекс і Рут Тот зі США було всього 24 долари, але виграш у 13 мільйонів доларів у лотерею Флориди 1990 року змінив їхнє життя. Подружжя отримало величезні гроші, через які й почалися їхні подальші проблеми. Про це пише Daily Star.

Видання зазначає, що Алекс і Рут зруйнували своє життя, занурившись у цунамі надмірностей і азартних ігор. Пара швидко збанкрутувала, їх звинувачували в ухиленні від сплати податків. Вони розлучилися і навіть отримували погрози вбивства.

Доля сімейної пари з Флориди змінилася відразу після того, як вони зірвали джекпот державної лотереї 1990 року і вирішили отримати свій виграш у розстрочку. До 2010 року їхній щорічний дохід мав становити 666 666 доларів.

"Це величезні гроші. Це чинить на вас сильний тиск", — розповідав Алекс у той час, згідно з Tampa Bay Times.

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Алекс і Рут Тот зі США Фото: Inside Edition

Сім'я Тот не гаяла часу дарма, витрачаючи свої гроші на шикарні подарунки, літаючи на приватних літаках на зустрічі з такими зірками, як Опра Вінфрі та Дональд Трамп. Вони також витратили купу грошей на тримісячний відпочинок у Лас-Вегасі, зупинившись у шикарному пентхаусі вартістю 1000 доларів. Повернувшись до Флориди, вони купили 10 акрів землі, але Алекс, у якого вже було шестеро дітей, спустив більшу частину свого призового фонду. Чоловік не найняв бухгалтера, щоб розібратися з податками. Коли вони отримали свій виграш, податок уже було вирахувано, йдеться в судових документах.

Уже через десять років після великого виграшу пара опинилася на мілині. У підсумку Алекс і Рут заборгували податківцям 2,5 мільйона доларів, а у 2006 році потрапили в неприємності за податкове шахрайство. Загалом американці довелося виплатити уряду 1,1 млн доларів, а її чоловікові — 1,4 млн.

Рут Тот потрапила за ґрати Фото: Inside Edition

Крім грошових проблем, Рут також зізналася, що гроші "розірвали їх на частини" і змінили її стосунки з друзями і сім'єю, що призвело до судової сварки з її сином, Стівеном Мозером, 1996 року.

"Іноді мені хочеться повернути все назад", — говорила вона.

У 1996 році Рода благала суддю у Флориді захистити її від сина і його подруги, тому що вони нібито погрожували вбити її й підпалили будинок і машини.

Алекс Тот доживав свої останні дні на соціальну допомогу Фото: Inside Edition

Видання зазначає, що 2006 року колись багата пара вже жила в брудних умовах у Флориді, де двигун їхнього автомобіля був єдиним джерелом електрики для їхнього житла. У 2007 році Алекс звернувся до медичного центру по допомогу у зв'язку з психічними розладами, і це ознаменувало кінець їхнього шлюбу. Лише через рік він помер від серцевого нападу, не дочекавшись суду за податкове шахрайство і живучи на соціальну допомогу. Тим часом Рут того ж року була визнана винною і засуджена до двох років за ґратами.

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