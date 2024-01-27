Квартира в гаражі: незвичайне житло з одним вікном здивувало користувачів соцмереж (відео)

Творчиня контенту Лія Александра показала свій новий будинок. Усередині є простора кухня, ванна кімната й окрема спальня. За словами жінки, житло допомагає їй економити.

27-річна Лія Александра зі США розповіла, що живе в переобладнаному гаражі на чотири машини. Вона показала свій незвичайний будинок із одним вікном в одному зі своїх роликів у TikTok.

Відеозапис швидко став вірусним і набрав понад 1,4 мільйона переглядів.

Жінка з Південної Каліфорнії живе в переобладнаному гаражі. Користувачі соцмережі були вражені її незвичайним і затишним житлом. Її "квартира в гаражі" має обладнану кухню, ванну кімнату й окрему спальню.

Читайте також:

Жителі "затопленого" села благають про допомогу

Постояльці готелю вкрали з номера сидіння для унітаза та умивальник

Люди бояться виходити на вулицю через велику кількість шпаків

"Це ідеальний розмір для мене, мені не потрібно більше", — сказала Лія, показуючи на камеру приміщення.

Її "квартира в гаражі" має обладнану кухню, ванну кімнату й окрему спальню Фото: колаж Фокус

Американка влаштувала для своїх глядачів невелику екскурсію по своєму новому будинку. Авторка контенту, яка любить економити, каже, що це житло допомагає їй у цьому.

"Мені подобається робити речі доступними. Тому що тоді я економлю гроші", — зазначила дівчина.

Александра, яка живе в Південній Каліфорнії, розповіла, що платить за переобладнаний гараж 1300 доларів, включно з усіма комунальними послугами та Wifi.

"Перш ніж хтось скаже, що моя оренда не дешева, я живу в Сокалі. Це дешево", — заявила вона.

Александра не повідомила, кому належить гараж, у якому лише одне вікно, але The Sun повідомляє, що він належить "незнайомцю". Під час 3-хвилинної екскурсії жінка показала велику кухню в гаражі, оснащену духовкою, мікрохвильовою піччю та габаритним холодильником. Вона також дала глядачам можливість зазирнути у ванну кімнату й окрему спальню з єдиним вікном у квартирі.

Глядачі та підписники американки погодилися, що переобладнаний гараж має приголомшливий вигляд.

"Він більший, ніж квартира з двома спальнями в Нью-Йорку… І він прекрасний, ви чудово впоралися", "Дуже, дуже красиво", "Мені подобається ваш прекрасний будинок", — писали вони.

Читайте також:

Курортне місто назвали "смітником із видом на море", який не змінився за 30 років

Чоловік живе в покинутому селі після потопу

Незнайомці зібрали 120 000 фунтів стерлінгів, щоб допомогти пенсіонерці повернутися у свій дім