Подружжя знайшло моторошну "маску смерті" під мостинами в старовинному будинку (фото)

Незвичайна знахідка налякала подружню пару років тому. Вони досі не розуміють, як гіпсовий зліпок обличчя жінки міг опинитися у них під підлогою.

Жінка, яка вирішила не називати свого імені, знайшла моторошну "маску смерті" під мостинами свого вікторіанського будинку. Уперше про цю історію, яку нещодавно згадали британські ЗМІ, розповіли на популярному форумі Reddit 2 роки тому.

Жінка була сильно налякана. Вона розповіла, що живе в перебудованому вікторіанському будинку, але ніяк не очікувала натрапити на таку страшну знахідку.

"Мій чоловік розбирав мостини й знайшов цю маску смерті. Це обличчя дуже схоже на маску смерті, без сумніву. Це гіпсовий зліпок, і я впевнена, що людина мала бути мертвою (або принаймні непритомною), тому що одна з повік була злегка прочинена, коли було зроблено відбиток обличчя", — написала користувачка з нікнеймом claraclara000.

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Власниця будинку вважає, що маска належала жінці середніх років без брів Фото: Reddit

Власниця будинку вважає, що маска належала жінці середніх років без брів. Вона зазначила, що інших доказів, які допомогли б їй її впізнати, вона не знайшла.

"На гіпсі нічого не написано, є тільки маленький гачок ззаду, який виглядає так, ніби маску можна повісити на стіну. Я не знаю, як вона опинилася під підлогою. Поруч із нею не було нічого визначеного, тільки гравій і земля. Усе це дуже загадково. Я не знаю, що з ним робити. Продати його — погана прикмета? Я не знаю, як ще його позбутися. Я не дуже хочу тримати це у своєму будинку. Мені страшно", — додала вона.

Багато людей хотіли допомогти подружній парі Фото: Reddit

Багатьох користувачів форуму теж здивувала знахідка. Деякі люди хотіли допомогти подружній парі.

"Мені це неймовірно цікаво. Упевнений, якщо у вас є місцевий магазин непристойностей і дивацтв, вони б із задоволенням його придбали",

"Якщо у вашому місті є місцеве історичне товариство/музей, я б порадив зв'язатися з ними і запитати, чи не хочуть вони забрати його у вас!"

"Я б купив це в одну мить. І якби я знайшов її, вона б зайняла місце в шухляді для тіней на стіні, тому що я такий дивак".

Подальша доля моторошної маски поки не відома.

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