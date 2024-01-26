Коштує мільйони: в Австрії знайшли знамениту картину, яку не бачили майже 100 років (фото)

Портрет зник з поля зору громадськості після віденської виставки 1925 року. Відтоді його місцеперебування було невідоме, про нього нагадувала лише чорно-біла фотографія.

Одна сім'я з Відня (Австрія) виявила, що картина, яка зберігалася у них з 1960-х років, є зниклим шедевром знаменитого австрійського художника Густава Клімта. Полотно оцінюють у 42 мільйони фунтів стерлінгів. Про це пише The Sun.

"Портрет фройляйн Лізер" є однією з останніх робіт знаменитого австрійського художника Густава Клімта. Картину було виявлено майже через 100 років після того, як її бачили востаннє.

Твір мистецтва знову з'явився на світ після того, як власник (ім'я, якого не називають) звернувся за юридичною консультацією до юриста та експерта з художнього права Ернста Плоїла, перш ніж успадкувати його. Історія того, як сім'я придбала картину, залишається загадкою, попри ретельне дослідження.

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Видання зазначає, що картину замовила багата єврейська сім'я і написала Клімт 1917 року, лише за рік до його смерті. Востаннє картину бачили на віденській виставці 1925 року. Відтоді її місцезнаходження було невідоме, про неї нагадувала лише чорно-біла фотографія. За знімком було встановлено, що Генрієтта Лізер була останньою власницею картини. Вона залишалася у Відні, попри нацистську появу, і трагічно загинула в Освенцимі 1943 року.

Портрет зник з поля зору громадськості після віденської виставки 1925 року Фото: колаж Фокус

У четвер (25 січня) вона була представлена публіці вперше з 1925 року.

"У нас є розрив між 1925 і 1960-ми роками", — сказав Плоїл.

Юрист наголосив, що вони не знайшли жодних доказів того, що цей твір був розграбований, вкрадений або насильно захоплений до або під час Другої світової війни. За словами Плоїла, на "абсолютно незайманому" зворотному боці картини немає ні штампів, ні наклейок, нічого. Він зазначив, що залишається незрозумілим, як сім'я нинішнього власника отримала її у спадок.

Твір мистецтва буде виставлено у Великій Британії, Швейцарії, Німеччині та Гонконзі, перш ніж 24 квітня його продадуть на аукціоні від імені нинішнього власника і законних спадкоємців сім'ї Лізер.

Густал Клімт — австрійський художник і декоратор, один із найяскравіших представників віденського модерну. Живописець і графік, майстер оформлення архітектурного інтер'єру. Один із засновників Віденського сецесіону та учасник Віденських майстерень. Його монументально-декоративні та мальовничі витвори вирізняє стилізація, символізм та еротизм.

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