Близнюки, розлучені при народженні, знайшли одне одного завдяки шоу талантів (відео)

Емі Хвітія і Ано Сартанія возз'єдналися через 19 років після розставання і зажадали відповідей від своїх сімей, які роками приховували від них правду.

22-річні Емі Хвітія і Ано Сартанія, однояйцеві близнюки, які були розлучені під час народження і жили в Грузії лише за кілька миль одна від одної, знайшли одне одного завдяки вірусному відео в TikTok і шоу талантів. Уперше вони зустрілися, коли їм було 19 років. Про це пише BBC News.

Історія про те, як дівчата знайшли одна одну, почалася ще в їхньому 12-річному віці. Емі Хвітія була в будинку своєї хрещеної на березі Чорного моря і дивилася свою улюблену телепрограму "У Грузії є талант". Там показували дівчинку, яка танцювала джайв і була дуже схожа на неї. Вона була майже її копією. Тоді Емі навіть не підозрювала, що це її давно загублена сестра.

"Усі дзвонили моїй мамі й запитували, чому ваша донька танцює під іншим ім'ям?" — згадувала вона.

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Емі Хвітія та Ано Сартанія возз'єдналися через 19 років Фото: Facebook.com/ana.sartania.16

Потім Емі розповіла про це своїй родині, але вони відмахнулися.

"У кожного є двійник", — сказала її мати.

Сім років потому, у листопаді 2021 року, Емі опублікувала в TikTok відео, на якому вона із синім волоссям і проколює брову. За двісті миль (320 км) від міста, у Тбілісі, Ано Сартаніа подивилася ролик і подумала "круто, що вона схожа на мене". Дівчина спробувала відшукати незнайомку з проколотою бровою в інтернеті, але не змогла, тож поділилася відео в університетській групі WhatsApp, щоб дізнатися, чи зможе хто-небудь допомогти. Хтось, хто знав Емі, побачив повідомлення і зв'язався з нею у Facebook. Емі одразу зрозуміла, що Ано — це та дівчина, яку вона бачила багато років тому в шоу талантів.

Емі вперше побачила Ано в шоу талантів Фото: Simco LTD

Дівчата змогли обмінятися повідомленнями, в яких писали, що довгий час шукали одна одну. Вони почали спілкуватися і незабаром домовилися про зустріч. Вона трапилася 2 роки тому на мосту Руставелі в Тбілісі, столиці Грузії. Емі та Ано вперше побачилися після 19-річної розлуки.

"Це було схоже на погляд у дзеркало: те саме обличчя, той самий голос. Я — це вона, а вона — це я", — розповідала Емі.

Продовжуючи спілкуватися дівчата зрозуміли, що в них багато спільного. Хоча в документах у них була різна дата народження, інші подібності були просто дивовижними. І їх було занадто багато. Їм подобалася одна й та сама музика, вони обидві любили танцювати й навіть мали однакову зачіску. Дівчата навіть виявили, що в них одне й те саме генетичне захворювання — захворювання кісток, зване дисплазією.

Дівчата жили всього за кілька миль одна від одної Фото: Facebook.com/ana.sartania.16

Незабаром Емі та Ано вирішили дізнатися всю правду і поговорили зі своїми батьками. Їм сказали, що їх прийняли в різні сім'ї окремо з різницею в кілька тижнів у 2002 році. За словами матері Емі, нездатної мати дітей, подруга розповіла їй, що в місцевій лікарні народилася небажана дитина. Їй доведеться заплатити лікарям, але вона зможе забрати її додому і виростити як свою власну. Матері Ано розповіли ту саму історію.

Жодна з прийомних сімей не знала, що дівчатка були близнюками. Заплачену суму також не стали називати.

Видання BBC зазначає, що Аза Шоні, рідна мати близнюків, впала в кому через нез'ясовані ускладнення під час пологів у 2002 році. Гоча Гахарія, її чоловік, ухвалив згубне рішення — продати дівчаток у різні сім'ї. Ано виросла в Тбілісі, а Емі — в Зугдіді, і обидві навіть не підозрювали про існування одна одної. Їхні життя йшли паралельно до доленосного відео в TikTok і подальшого возз'єднання.

Поки близнюки шукали відповіді на питання про своє розставання, вони виявили приголомшливі деталі. Дівчатка були всього лише двома з тисяч немовлят, які були вкрадені з грузинських лікарень і продані. Останні випадки були зафіксовані ще 2005 року.

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