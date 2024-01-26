Дівчина показала трюк, що забезпечує "найкращий сон у житті" (фото, відео)
За словами блогерки, це надзвичайно зручно й творить справжні дива.
Американська блогерка Келлі Гейлі поділилася неочевидним способом, як добре виспатися, за допомогою обгортання обличчя светром. Як саме це працює, дівчина детально розказала у своєму TikTok.
"Я маю найкращий сон у своєму житті вже 4 ночі поспіль. Давайте я покажу вам, як зламати цю систему", – заявила Гейлі у відео, яке наразі набрало понад 12 млн переглядів.
Її метод полягає в наступному: потрібно скласти светр навпіл так, щоб рукава звисали, а потім накинути його на обличчя, але залишивши ніс та рот відкритими. Далі слід щільно загорнути рукава під підборіддя та за голову.
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За словами блогерки, це надзвичайно зручно й творить справжні дива.
Багато користувачів у коментарях визнали, що випробували описаний спосіб і залишилися задоволеними результатом. Дехто пожартував, що Гейлі відкрила секрети "чорної магії".
Однак знайшлись і критики, вони висловили занепокоєння щодо безпеки: адже щільне обгортання обличчя кофтою може призвести до задухи чи перегріву.
- "Я сплю з маскою для сну, а також подушкою на обличчі, на боці і ще однією на талії. Ковдра – аж до рота, тільки ніс відкритий"
- "Моя найкраща подруга в дитинстві спала, отак загорнувшись"
- "Я буквально сплю так щоночі"
- "Ні, це викличе у мене сильний напад паніки"
- "Прокидався б з думкою, що мене тримають у заручниках"
До слова, на сторінку Келлі Гейлі в TikTok підписалось понад 49 тисяч осіб.
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