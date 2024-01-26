Шукайте Мойсея: у британському місті виявили "ознаку" близького кінця світу (фото)

Жителів налякала вода червоного кольору в одному зі струмків. Багато людей поспішили висловити свою стурбованість у соціальних мережах.

У Великій Британії почали розслідування "дивної події", внаслідок якої струмок у Бірмінгемі став яскраво-червоним. Про це пише Daily Mail.

У середу, 24 січня, один із жителів міста помітив, що вода в струмку на луках Перрі Коммон стала схожа на кров. Міська рада Бірмінгема почала розслідування незвичайного явища.

Фахівці з охорони навколишнього середовища також з'ясовують, чому водойма тепер схожа на сцени з фільмів про кінець світу.

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Незвичний колір струмка викликав активне обговорення в соцмережах після того, як Джиллі Бермінгем, членкиня міської ради написала, що доручає почати розслідування цього інциденту.

"Я попросила співробітників відділу охорони навколишнього середовища перевірити це. Наразі я не знаю, що це таке. Мені повідомили про це тільки вчора ввечері. Я розмістила це на каналі X в основному для того, щоб попередити людей, якщо вони будуть шоковані, спустившись туди. Я чекаю відповіді, яка, сподіваюся, буде сьогодні або завтра. Вони збираються вжити термінових заходів, щоб прибрати це, хоча не можуть цього зробити, поки не дізнаються, що це таке. Якщо це була фарба, то її має бути дуже багато, щоб вона стала такою темною. Я не знаю, може, це якась хімічна реакція", — зазначила вона.

Жителів налякала вода червоного кольору в одному зі струмків Фото: BPM Media

Її повідомлення викликало безліч відгуків в інтернеті.

"Що це за чортівня? Схоже на початок фільму жахів!", "Коли я вчора ввечері сказала "виходьте на вулицю і розфарбуйте місто в червоний колір", я не мала на увазі це буквально", "Поліція Вест-Мідлендс повинна шукати Мойсея", — писали люди.

Видання зазначає, що Бірмінгем — це місто, в якому британський політик, лінгвіст і поет Енох Пауелл виголосив свою сумнозвісну промову "Річки крові".

Станом на четвер, 25 січня, вода здебільшого повернулася до нормального стану, але деякі червоні залишки все ще видно нижче за течією.

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