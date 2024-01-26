Сімейний відпочинок: туристів приваблює парк атракціонів на території АЕС (фото)

Wunderland Kalkar прославився своїм незвичайним місцем розміщення. На недобудованій АЕС є понад 40 атракціонів, кілька готелів і навіть ресторан.

У Німеччині незвичайний тематичний парк з американськими гірками, атракціонами та розвагами для дітей розташувався на території атомної електростанції. Туристи можуть залишитися в готелі або відвідати місцевий ресторан. Про це пише Daily Star.

Парк розваг Wunderland Kalkar може похвалитися місцем, не схожим на жодне інше. На його території налічується понад 40 атракціонів і розваг просто посеред атомної електростанції. Градирня реактора навіть розфарбована під карикатурну гірську сцену.

У парку, орієнтованому на сімейний відпочинок, є каруселі, атракціони для дітей, колесо огляду і навіть гігантські скеледроми та великі американські гірки для любителів гострих відчуттів. На території є навіть шість готелів і ресторан для тих, хто хоче провести в незвичайному місці довгі вихідні.

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Стіна для скелелазіння на боці градирні Фото: Wikipedia

Видання зазначає, що Wunderland Kalkar не є місцем для темного туризму. На щастя, атомна електростанція ніколи не функціонувала через протести місцевих жителів і затримки в будівництві, тож це місце абсолютно безпечне для сімейного відвідування. Для найсміливіших відвідувачів тут є навіть стіна для скелелазіння на боці градирні.

Парк розваг виділяється не тільки своїм химерним розташуванням. На відміну від більшості тематичних парків, деякі страви та напої теж включені у вартість квитка, наприклад картопля фрі, морозиво та прохолодні напої. Однак відгуки на Tripadvisor неоднозначні.

"Парк розваг був трохи застарілим щодо каруселей та атракціонів, але діти чудово провели час. Уся їжа та напої, і навіть морозиво були безплатними", — написав один із відвідувачів.

Середня оцінка від гостей Wunderland Kalkar склала 3,5 з 5 Фото: tripadvisor

Середня оцінка від гостей Wunderland Kalkar склала 3,5 з 5.

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