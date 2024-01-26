Номери від 11 тисяч гривень: в старих "списаних" автобусах відкрили люксовий готель (фото)

Готель пропонує 7 категорій номерів з різними зручностями. Деякі апартаменти обладнані навіть ванною та ліжком розміру "king-size".

Сінгапурський The Bus Collective – перший у Південно-Східній Азії готель, для якого "списані" міські автобуси переобладнали під розкішні номери. Про це пише видання CNBC.

Для реалізації цієї ідеї було відреставровано 20 автобусів. Раніше вони експлуатувалися оператором громадського транспорту Сінгапуру SBS Transit. Тепер транспортні засоби отримали "друге життя" у сфері індустрії гостинності.

The Bus Collective займає 8600 квадратних метрів на території мальовничого району Чангі Віллидж. Поруч розташовані популярні місця – торговельний центр Changi Village Hawker Centre, набережна Changi East Boardwalk, каплиця та музей Чангі.

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Готель пропонує 7 категорій номерів з різними зручностями. Ціни за ніч стартують від 398 сінгапурських доларів (11,2 тис. грн). Деякі апартаменти обладнані навіть ванною та ліжком розміру "king-size".

У деяких апартаментах є ліжко розміру "king-size". Фото: The Bus Collective

Серед різних варіантів є номер Pioneer North з поручнями для гостей поважного віку та кімната Hamilton Place, пристосована для відвідувачів з особливими потребами.

Кожен номер має площу 45 квадратних метрів і вміщує до 4 осіб. Автобуси повністю модернізовані, проте збережено деякі автентичні елементи, як-от кермо, водійське крісло та вікна.

Для реалізації цієї ідеї було відреставровано 20 старих автобусів Фото: The Bus Collective

Туризм, природа та екологія

На території готелю можна забронювати цікаві екскурсії, зокрема велотур островом Пулау-Убін та кулінарні майстер-класи.

Ідея створення незвичайного готелю належить сінгапурському турагентству WTS Travel та його партнерам.

"Ми хотіли показати, як туризм, природа та екологія можуть об'єднатися і стати каталізатором для створення унікальних і захоплюючих нових вражень", – сказав Мікер Сіа, виконавчий директор компанії.

Він додав, що проєкт має на меті створити прецедент екологічно свідомих практик у будівництві та готельному бізнесі, а також встановити новий стандарт "сталої розкоші".

У майбутньому The Bus Collective планує розширюватися й в інших куточках Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Ванна кімната в одному з номерів The Bus Collective Фото: The Bus Collective

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