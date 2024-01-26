Виробник не догледів: покупці висміяли в інтернеті цукерки-сердечка неочевидної форми (фото)

Користувачі мережі переконані, що солодкі снеки, які описуються компанією Reese's як "арахіс у рожевій глазурі", більше схожі на дещо інше.

На початку січня американська компанія Reese's випустила до Дня святого Валентина нові цукерки. Однак неочевидна форма ласощів спровокувала цілу дискусію після того, як Кінґ Джош із США опублікував у Facebook пост з курйозними фотографіями.

"Reese's подумали, що рожеві серця будуть милими й зовсім не схожими на яєчка", – написав Джош, який живе у Маямі та позиціонує себе як вільний митець.

Допис чоловіка швидко став популярним, отримавши на момент публікації 267 тисяч вподобайок, а також десятки тисяч коментарів та репостів.

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Користувачі мережі переконані, що солодкі снеки, які описуються виробником як "арахіс у рожевій глазурі", більше схожі на чоловічі геніталії.

"Я теж так подумав. Але все одно з'їм"

"Серце чи яєчка, без різниці. Смакує як арахісове масло з шоколадом, отже я не проти"

"А раптом вони добре знали, якою буде реакція споживачів? Кляті маркетингові генії"

"Reese's зірвали мені дах з цими валентинками"

"Вони точно не продумали цю ідею до кінця"

"Ці рожеві валентинки від Reese's – це… щось"

"Любий, я можу купити тобі на День святого Валентина рожеві смачні яєчка", – написала одна з коментаторок, відмітивши свого бойфренда.

Пост Кінґ Джоша із США про нову продукцію компанії Reese's Фото: Facebook

До слова, Reese's – американський виробник солодощів, відомий своїми популярними продуктами, в яких поєднується шоколад та арахісове масло. Компанія заснована в 1928 році Гаррі Різом та Мілтоном С. Херші. Найвідоміший їхній товар – Reese's Peanut Butter Cups, що складаються з шару молочного або чорного шоколаду, вкритого м'якою начинкою з арахісового масла.

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