Чоловік зберігав у дворі статую грецького бога, яку розшукували упродовж 30 років

Скульптура у гарному стані, хоча весь цей час зберігалась без належного догляду, повідомляють експерти.

Статуя грецького бога, зникла за таємничих обставин майже 30 років тому, несподівано знайшлась у дворі жителя міста Луїсвілл в американському штаті Кентуккі. Про цей дивовижний випадок пише видання UPI.

Як з’ясувалось, скульптуру зберігав у себе вдома чоловік, котрий у 1996 році брав участь у реконструкції особняка Бельведер – престижного місця для проведення заходів у центрі Луїсвілля.

"Тато сказав, що її викинули працівники будівельної бригади. Він запитав, чи можна забрати собі, і йому дозволили. Так ця статуя опинилася у нашому дворі", – розповів журналістам Девід Ґрір, син майстра.

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Експерти зазначають, що у скульптурі втілений образ грецького бога Пана, який грає на флейті.

"Я гадки не мала, що це таке. Ну, просто якийсь чоловік грає на флейті. Гаразд, подумала я, це ж мистецтво", – згадує сестра Ґріра Шері Екл.

Статую розшукували упродовж 30 років

У грудні сімейство вирішило провести власне розслідування і з подивом для себе з'ясувало, що відділ мистецтва мерії Луїсвілля вже багато років шукає цей твір авторства Шарлотти Прайс.

"Девід зв'язався з міською владою і сказав: "Ей, здається, у нас те, що належить вам". Він захотів повернути статую місту, тож ми щасливі, що вона знову в нас", – заявила Джессіка Кінкейд, директорка управління мистецтва та креативних індустрій.

За її словами, статуя перебуває у гарному стані, хоча близько 30 років зберігалась без належного догляду. Нині її оцінюють експерти. Найближчим часом міська влада вирішить, де саме встановлять цей витвір мистецтва.

Сам Ґрір радий, що статуя повернулася до законних власників.

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