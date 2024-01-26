Океан виніс на пляж тіло 200-кілограмової акули: ніхто не знає, яка істота так її понівечила

Спочатку тушу ідентифікували як велику білу акулу, але після ретельнішого огляду фахівці визначили, що це мако.

Океан виніс на пляж двометрову акулу з закривавленою пащею. Смертоносну хижачку, яка важить близько 200 кг, не вдалося врятувати й повернути назад у воду. Тепер користувачі мережі обговорюють, яка ж істота могла її так понівечити. Про це пише видання Murcia Today.

Жахливий випадок стався на пляжі Плая-дель-Ріуете у Пуерто-де-Мазаррон на південному сході Іспанії. Смертоносна акула надто близько підпливла до берега і задихнулась на мілководді. Пляжники, попри всі ризики, намагалися допомогти їй, але було надто пізно.

На пляж Плая-дель-Ріуете в Іспанії винесло тіло смертоносної акули Фото: Facebook /Jose Moreno Raja

Повідомляється, що хижачку вже бачили за кілька днів до її загибелі. Спочатку тушу ідентифікували як велику білу акулу, але після ретельнішого огляду фахівці визначили, що це мако.

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Представники даного виду мешкають у помірних і тропічних морях по всьому світу, однак Міжнародний союз охорони природи класифікує їх як таких, що перебувають на межі вимирання. Мако можуть досягати 4 метрів завдовжки й важити понад 250 кг, зазначають експерти.

Оскільки викинута на берег особина була приблизно вдвічі меншого розміру, найімовірніше, це дитинча.

Пізніше стало відомо, що тіло акули було вивезене для утилізації на санкціоноване сміттєзвалище. Залишається невідомим, чому хижачка була вся у крові й хто її так понівечив.

Океан виніс на пляж двометрову акулу з закривавленою пащею Фото: Facebook /Jose Moreno Raja

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що біля узбережжя популярного пляжу Сорренто в районі затоки Порт-Філіп, що в Австралії, помітили білу акулу-людоїда завдовжки близько чотирьох метрів. На відео, знятому з дрона, видно, як акула пливе вздовж берега, а місцеві плавці, яких евакуювали з води, вдивляються у море, намагаючись розгледіти смертоносну хижачку.

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