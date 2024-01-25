Усе ще в будинку: професор виявив у ванній рідкісну отруйну багатоніжку (фото)

Річард Джонс припустив, що комаха проникла в його будинок через глобальне потепління. Наразі багатоніжка залишається "на волі" у нього вдома, де він користується можливістю вивчити її поведінку.

У Великій Британії професор Річард Джонс із Лестерського університету виявив рідкісну отруйну багатоніжку просто у себе вдома. Про це пише University of Leicester.

Незвичайну комаху було знайдено у ванній кімнаті. Джонс вирішив показати своє незвичайне відкриття фахівцеві з членистоногих і ракоподібних, Стіву Грегорі. Після найближчого розгляду з'ясувалося, що в будинку професора влаштувалася звичайна мухоловка — отруйна багатоніжка, яка полює на мух, тарганів, павуків та інших дрібних членистоногих.

Мухоловка вважається найшвидшою багатоніжкою у світі. Використовуючи свої довгі передні ноги, тварина чіпляється за здобич, а потім впорскує в неї отруту.

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Звичайна мухоловка мешкає переважно в Середземноморському регіоні, але також поширилася більшою частиною Європи, Азії, Північної Америки та Австралії. У Великобританії вона зустрічається вкрай рідко. З 1883 року в країні було зареєстровано всього 38 підтверджених зустрічей з цими багатоніжками.

Професор Річард Джонс із Лестерського університету Фото: SWNS

Однак в останні кілька років кількість повідомлень про виявлення звичайних мухоловок у Великій Британії зросла. Експерти припускають, що одним із чинників, які вплинули на це, є глобальне потепління. Вони вважають, що зміна клімату дасть змогу звичайним мухоловкам поширитися на північ більше, ніж зазвичай.

Доктор Джонс, який працює в Лестерському університеті, сказав, що це спостереження було додано в національну базу даних Британського центру екології та гідрології. Він закликав людей стежити за незвичайним і повідомляти про свої відкриття.

"Є кілька блискучих експертів, готових допомогти й підтвердити ідентифікацію. Подібні зустрічі є нагадуванням про те, що в міру того, як світ нагрівається, нам слід очікувати несподіванок. Ця стоніжка в буквальному сенсі довела це", — додав професор.

Використовуючи свої довгі передні ноги, тварина чіпляється за здобич, а потім впорскує в неї отруту Фото: SWNS

Доктор Джонс сказав, що багатоніжка залишається "на волі" у нього вдома, де він користується можливістю вивчити її поведінку.

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