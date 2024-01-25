Власнику будинку з 7-метровою акулою в даху заборонили здавати його в оренду (фото)

Білл Хайне встановив статую акули на вершині свого житла потайки від усіх, без офіційного дозволу 1986 року, що спричинило 6-річну суперечку з міською радою. Зараз справу батька продовжує його син.

Химерний будинок, відомий як Headington Shark House в Оксфорді (Велика Британія), здавався в короткострокову оренду протягом останніх 5 років. У пікові періоди вартість житла сягала 1 тисячу фунтів стерлінгів за ніч (трохи більше ніж 47 тисяч гривень). Однак нещодавно власнику знаменитого будинку з 7-метровою акулою, що стирчить із даху, повідомили, що він більше не може здавати його на Airbnb. Про це пише The Mirror.

До незвичайної будівлі стікалися відвідувачі з усього міста, щоб побачити скульптуру акули, що "провалюється" крізь дах. Будинок також має велику популярність серед клієнтів Airbnb, у ньому можуть розміститися до 10 осіб, а ціна за дві ночі проживання сягає 2 тисячі фунтів стерлінгів (понад 94 тисячі гривень).

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Однак нещодавно власнику Магнусу Генсону-Гайне наказали прибрати скульптуру з ділянки, оскільки у нього немає відповідного дозволу на будівництво. Його батько, Білл Гайне, встановив статую акули на вершині свого будинку таємно, без офіційного дозволу 1986 року, що спричинило 6-річну суперечку з міською радою Оксфорда.

Власнику будинку Магнусу Генсону-Хайне наказали прибрати скульптуру з ділянки Фото: SWNS

Коли Білл помер 2019 року, саме його син відновив боротьбу свого покійного батька з міською владою, протестуючи проти внесення будинку до списку культурних цінностей. Тепер Магнус не може здавати будинок на Airbnb, бо не отримав дозволу на зміну його використання з постійного місця проживання на тимчасове. За його словами, він оскаржить це рішення в Національній інспекції з планування, і житло залишиться відкритим для відвідувачів доти, доки апеляцію не буде розглянуто.

"Мій батько завжди відмовлявся дати будь-яку остаточну відповідь на запитання, у чому сенс скульптури. Вона була створена для того, щоб люди самі думали й вирішували, що таке мистецтво", — зазначив власник незвичайної будівлі.

Раніше Магнус розповідав про свої побоювання, що включення будинку до реєстру об'єктів культурної спадщини означає посилення контролю за плануванням. Включення будівлі або об'єкта до реєстру не накладає на власників жодних додаткових юридичних вимог. Але Магнус твердо стояв на своєму: він не хоче, щоб його будинок було включено до списку важливих об'єктів спадщини Оксфордської міської ради.

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